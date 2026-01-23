李洪基被羅志祥嚇到了！看完MV才知是「亞洲舞王」 私交曝光

韓國搖滾天團FTIsland 22日受邀到中天錄製《綜藝OK啦》，隊長李洪基興奮分享心情：「來台灣非常多次，每次來的時候都感受到台灣粉絲們的呼喚，就算離開台灣，也都一直希望我們可以常常來，所以我們有重新反思這件事，想說還可以為台灣粉絲多做點什麼？」

FTIsland 22日受邀到中天錄製《綜藝OK啦》，與羅志祥相見歡。（圖／中天電視提供）

他們為了參與錄影，還特別更改航班時間：「趁（演唱會）這個時間點跟機會來參加節目錄影，或許對台灣粉絲來說，也是可以更常見到我們的機會，所以我們主動跟演唱會的主辦單位說，希望他們可以幫我們這個忙。」

李洪基和節目主持人羅志祥曾在男團選秀節目合作過，兩人私下也有相當多互動：「我們都是用日文對話，沒有翻譯也可以直接溝通，像是看完所有學員的表演後，我們會互相分享對他們的想法跟意見，另外聊最多的話題就是高爾夫球。」

李洪基還透露對羅志祥的第一印象：「我一開始以為他是演員，因為覺得他的長相不像是跳舞很厲害的樣子，結果看完他的MV後嚇了一跳，後來也有聽說他有『亞洲舞王』的封號。」

韓國搖滾天團FTIsland首登《綜藝OK啦》。（圖／中天電視提供）

FTIsland經常到台灣演出，粉絲的支持讓他們倍覺感動：「每次來台灣都有很多印象深刻的事，最感動的就是在FTIsland士氣比較低迷的時候，有來台灣舉辦過演唱會，台灣粉絲給了我們很多應援跟力量，讓我們在台上很感動。」李洪基還大讚台灣粉絲的韓文超強：「他們能夠重頭到尾用韓文唱〈Sage〉，真的非常驚訝跟感動，而且台灣的粉絲們都會先練習韓文，所以我也開始有想要學好中文的想法。」

李洪基也提到FTIsland成員中，中文能力最好的是李在真，他聽完後謙虛回應：「近期沒有再多學一些新的中文，希望之後來台灣時，可以用更多的中文跟粉絲互動，還有自己分享想跟大家說的話。」而李在真也趁機爆料在演唱會舞台上讓他印象最深刻的一件事：「我個人最驚艷、最喜歡的就是洪基在台上唱一唱，結果褲子破掉。」

FTIsland將在週末舉辦演唱會，李洪基熱情分享此次演唱會的最大亮點：「這次的演唱會主題叫做『FTSODE』，跟之前的演唱會風格會有非常大的不同，當初的想法是希望它比較像是年末演唱會，就是一種辛苦大家、慰勞大家的感覺去做發想。」

他也很歡迎粉絲現場點歌：「我們會回顧這一年發生了哪些事情，不論是有趣的、辛苦的，還有粉絲們可以許願希望聽到的歌，不單單只是我們的歌曲，最近流行的歌也可以，粉絲都可以許願，我們這次除了唱一些比較Rock和Funk的歌之外，還會有更多不同風格的歌曲在這次的演唱會中。」而FTIsland首登《綜藝OK啦》的精彩內容請鎖定中天綜合台。

