李洪基親回粉絲脆上許願 FTISLAND台北場真的加場了！

韓國知名搖滾樂團FTISLAND將於明年1月24日在台北舉辦《2026 FTISLAND CONCERT ‘FTSODE’ in TAIPEI》，消息公布後引發粉絲熱烈討論，首場門票開賣即迅速售罄，展現樂團多年累積的超高人氣。為回應粉絲的熱情支持，主辦單位宣布於1月25日加場演出，讓更多樂迷能親臨現場感受他們的搖滾魅力。

FTISLAND宣布於明年1月25日加場演出。（圖/希林國際 提供）

加場演唱會門票將於12月30日中午12點在ibon售票網站及全台7-11 ibon機台正式開賣，票價分為TWD6,580、TWD5,580及TWD4,880三種，所有購票者皆可獲得台北場限定小卡一套（共三張）。其中，購買TWD6,580票價的粉絲可參與彩排，並有機會抽中團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利；購買TWD5,580票價的粉絲則有機會抽中團體合照、親簽海報及親簽拍立得等好禮。粉絲們得知加場消息後，紛紛表示：「終於等到加場，真的太開心了！」

FTISLAND台北場福利圖。（圖/希林國際 提供）

FTISLAND成員在這一年行程滿檔，即使年末仍不懈怠，各自展現多元才華。主唱李洪基近期參演音樂劇《Sugar》，以突破性的女裝角色搭配精湛演技與唱功，獲得觀眾一致好評。貝斯手李在真則參與特別合作數位單曲〈Memory Balloon〉，以溫柔抒情的旋律向粉絲傳遞回憶與安慰的情感。此外，李洪基開設個人Threads帳號，分享生活點滴，讓粉絲有更多機會貼近偶像。

FTISLAND台北場票價圖。（圖/希林國際 提供）

在台北場門票售罄後，許多PRIMADONNA（官方粉絲名）湧入李洪基的Threads帳號留言敲碗加場，熱情程度讓李洪基親自回應粉絲的期待。加場消息公布後，有粉絲在社群平台上興奮表示：「現在許願歐巴都能直接聽見了！」相關活動資訊可至希林國際Chillin International的粉絲專頁、Instagram及X平台查詢。

