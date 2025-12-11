李洪基說到做到！FTISLAND又要來開唱了 首場海外FTSODE在台灣

FTISLAND將在明年1月24日再度在台大體育館開唱。希林國際提供

韓國人氣樂團FTISLAND說到做到！10月來台開唱曾允諾要當「最常來台灣的樂團」，今宣布將於明年1月24日在台大綜合體育館舉辦「2026 FTISLAND CONCERT‘FTSODE’in TAIPEI」演唱會，也是「FTSODE」演唱會首度在海外舉行！

今年對於FTISLAND而言是十足忙碌而充實的一年，不僅透過全新音樂企劃「FTestination」發行5首韓文單曲，更暌違6年發行日文正規專輯《Instinct》。他們也以巡迴演唱會《2025 FTISLAND LIVE 'MAD HAPPY'》、日本巡迴演唱會《FTISLAND AUTUMN TOUR 2025 ~ Instinct ~》、家族演唱會《FNC BAND KINGDOM》及各式音樂季等活動與各地粉絲相見。

其中，他們多次造訪台灣，8月更受邀在富邦悍將主場日演出，以一曲經典的〈壞女人〉引領大巨蛋3萬多名觀眾大合唱，創造傳奇場面。FTISLAND頻繁來台演出讓他們在粉絲間的「灶咖大賽」榜上有名，主唱李洪基亦在近期台北場演唱會上提及想更常到台灣演出、與粉絲們見面，還誇口要當「最常來台灣的樂團」，如今便馬上兌現諾言，於2026年新年之際就帶來演唱會，與台灣粉絲一起開啟嶄新的一頁。

就是寵台粉！FTSODE系列演唱會首度唱到海外

TSODE系列演唱會首次在外召開。希林國際提供

FTSODE系列演唱會自2023年起固定於年末登場，名稱由「FTISLAND」與「EPISODE」兩個單字組合而成，象徵將 FTISLAND發行的每首歌曲視為一段段篇章，最終構築成專屬於FTISLAND的完整故事。

本次FTSODE以「頒獎典禮」為主題，從海報到宣傳影片皆以典禮氛圍精心打造，日前官方更公開「邀請函」，宣布Dress Code為正裝，讓整體儀式感再度升級。值得一提的是FTSODE過去皆僅在韓國舉行，此次則首度移師海外，除了又一次展現FTISLAND與台灣 PRIMADONNA（粉絲名）之間深厚的情誼外，也將以雙方在 2025年共同累積的點滴為主軸，期望透過這場演出與粉絲一同回顧並紀念這一年所留下的美好時光。

12/20門票開賣！超狂福利一次看

FTISLAND票區及福利圖一次看。希林國際提供

演唱會票價共有新台幣6580元、5580元、4880元等票價，所有購票者皆可獲得一套台北場限定小卡（共三張），購買新台幣6580元票價者將能參與彩排並有機會抽團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利，購買5580元票價者則有機會抽團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利。演唱會門票將於12月20日上午11點在ibon售票網站及全台7-11 ibon機台開賣。



