李洪基「現身陪聊」！FTISLAND開唱秒殺 宣布加場再唱一天

記者林汝珊／台北報導

韓國人氣樂團FTISLAND將於2026年1月24日來臺舉辦《2026 FTISLAND CONCERT ‘FTSODE’ in TAIPEI》，演唱會門票也在開賣後迅速完售，為回應粉絲的熱情支持，主辦單位宣布將於1月25日（日）加場演出。

加場演唱會門票將於 12 月 30 日中午 12 點在 ibon 售票網站及全臺 7-11 ibon 機台開賣，演唱會票價為TWD6,580/TWD5,580/TWD4,880，所有購票者皆可獲得一套臺北場限定小卡（共三張），購買TWD6,580票價者將能參與彩排並有機會抽團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利，購買TWD5,580票價者則有機會抽團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利。

李洪基近期也開通個人Threads帳號分享生活點滴，讓粉絲多了一個更貼近偶像的平台。而在FTSODE臺北場門票完售後，PRIMADONNA（官方粉絲名）們還紛紛湧入他的帳號敲碗許願加場，熱烈程度讓洪基親自留言回覆。如今加場消息正式公布，也讓粉絲們笑稱：「現在許願歐巴都能直接聽見了！」

