李洲科技董座海誇「逾9千多萬營業收入」慘了！友人妻搞內線也被起訴
LED大廠李洲科技2018年面臨營運不善的窘境，2該公司於021年與薩摩亞商新聯集團簽訂晶圓訂單，負責人李明順為挽救股價，涉嫌在財報上虛增逾9千多萬元營業收入，交易確定後，李明順友人配偶、新聯公司實質負責人高金治在禁止交易期間，購過人頭帳戶購買李洲科技股票，台北地檢署24日依法起訴李、高2人。
起訴指出，李洲科技2018年至2021年營運不佳，負責人李明順為挽救低迷股價，2021年與薩摩亞新聯集團公司簽立合約總價984萬美元的出售晶圓預定訂單，又於2022年1月14日和友尚公司簽立購買240萬個晶圓採購單。
檢方調查，兩筆交易依國際會計準則第18號規範須以淨額法入帳，並在李洲公司財務報表上以營業外收入表達，且不應帳列每月營業收入公告，但李明順卻指示不知情的邱姓會計，於2022年1月某日，以「總額法」認列銷貨收入（即營業收入）、銷貨成本（即營業成本），並於公司每月財報尚需增一頁收入9千多萬台幣，影響投資人判斷決策。
此外，在李洲科技與新聯公司敲定交易後，公司於2022年2月10日發布重訊指出，集團的營業收入較去年同期增加234.97%，高金治獲知後，涉嫌在禁止交易期間買賣李洲公司股票，獲利4萬3900元。
台北地檢署偵結，依《證交法》財務業務文件不實等罪起訴李明順；依《證交法》內線交易罪起訴高金治。
