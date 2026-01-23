李浚赫真是大I人！自稱像樹懶愛宅在家

〔記者廖俐惠／綜合報導〕李浚赫在韓劇《逆轉命運的一年》飾演刑警角色，與南志鉉飾演的網路漫畫作家，因一通神秘電話交集，就此翻轉彼此命運。李浚赫談到首次見到南志鉉的印象，直言對方給人相當穩重的感覺，甚至形容她「有點像 AI，很完美」。在曝光的劇本會議花絮影片中，南志鉉坐在李浚赫身旁輕鬆自在地吃著橘子，互動自然，讓粉絲難以相信這竟是兩人的首次合作。

回想拿到《逆轉命運的一年》劇本時，李浚赫、南志鉉不約而同表示被故事節奏的快速推進所驚艷，李浚赫透露，過去熟讀劇本可能需要將近50分鐘，但這次只花了20分鐘就能完全進入劇情。他在劇中有不少動作戲場面，對他而言是突破以往角色形象的全新嘗試。由於劇中角色性格較為外向，與李浚赫本人差異很大，他形容自己生活步調比較像樹懶、喜歡待在家，笑稱拍這部作品時自己就跟著角色一起外出。

南志鉉則覺得自己與劇中網路漫畫作家的性格相當貼近，都是偏向完美主義、工作狂體質，且屬於想到就會立刻付諸行動的行動派。由於劇中探討不少生死議題，她在詮釋痛苦情緒的戲份是所有演出角色中最多的一次。

李浚赫對南志鉉在《逆轉命運的一年》遭遇車禍撞擊的畫面印象深刻，更好奇當時的拍攝過程，南志鉉解釋主要透過後製特效完成，拍攝當下她也無法想像最後呈現方式，直到看到完成品才驚呼：「原來被撞得這麼狠！」

南志鉉透露因為自己年紀較小，面對與李浚赫、金志秀等前輩對戲時難免緊張，但現場前輩們常互相開玩笑、炒熱氣氛，讓她不再感到壓力。金志秀則自曝，第一次見到南志鉉時被對方的成熟度嚇到，雖然兩人相差23歲，但她笑說：「南志鉉比較像姐姐，自己反而沒大沒小，比較像不懂規矩的妹妹。」

《逆轉命運的一年》是以「人生重啟」為主題，若真有機會回到一年前，金志秀直言會把握機會，「畢竟年紀不小了，能年輕一歲也好。」李浚赫則回想一年前的此時，正為其他作品嚴格執行減重計畫，一口氣瘦了9公斤，所幸現在可以好好享受美食，反而更珍惜當下。《逆轉命運的一年》25日起，每週日晚間10點於八大戲劇台播出。

