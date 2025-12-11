李浚赫《我的完美秘書》 Hami Video奪冠

記者王丹荷／綜合報導

串流平台Hami Video 今（12）日公布2025年度人氣排行榜，戲劇榜單以韓劇表現最亮眼，前10名中多達5部韓劇入榜，職場浪漫喜劇《我的完美秘書》以高甜度與話題度拿下冠軍，緊接著是臺劇《零日攻擊》、奇幻古裝韓劇《鬼宮》。《我的完美秘書》男主角李浚赫今年來臺舉辦粉絲見面會，日前受邀赴高雄出席AAA 亞洲明星盛典，在台上真情流露說：「每次來臺灣都有好事發生，心情真的很好。」

李浚赫來臺參加AAA亞洲明星盛典，上台時不只表達對臺灣的好感，還特地以中文向臺灣粉絲問好：「大家好，我是李浚赫。」也不忘提起今年再度讓他奠定韓流明星地位的夯劇以及對手戲演員，「感謝《我的完美秘書》團隊、感謝我的智允（劇中名字）韓志旼小姐，謝謝。」另外，他在典禮中的「撒嬌挑戰」畫面更是在社群瘋傳，溫暖又靦腆的模樣被粉絲笑稱是「害羞系男神代表」。

廣告 廣告

戲劇榜單TOP10除了韓劇《我的完美秘書》、《鬼宮》、《協商的技術 》、《瑞草洞》、《行騙天下KR》在榜單上，入榜的還有臺劇《零日攻擊》、《The Outlaw Doctor 化外之醫》，以及陸劇《蠻好的人生》、《掌心》、《凡人修仙傳》。

電影榜與動漫榜雙雙由日系作品領軍，《名偵探柯南100萬美元的五稜星》勇奪電影冠軍，《電影哆啦A夢：大雄的地球交響樂》緊追其後成為家庭觀眾首選；動漫榜則由《凡人修仙傳S4》拔得頭籌，Hami Video 獨家首播的《靈異教師神眉》、《真．武士傳YAIBA》、《金田一少年事件簿R》再掀懷舊熱潮，勾起滿滿青春回憶。

《我的完美秘書》李浚赫收穫高人氣。（Hami Video提供）

《我的完美秘書》李浚赫（左）和韓志旼在大街相擁。（Hami Video提供）

陸星材主演韓劇《鬼宮》結合奇幻與浪漫元素。（Hami Video提供）

張鈞𡩋主演的《The Outlaw Doctor 化外之醫》榜上有名。（公視、中華電信、瀚草文創提供）