李淳分析台美關稅「落在15%機率高」 籲以加法思維擴張國力

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

前駐歐盟代表李淳近日在柏林台灣會議發表演說後，接受《Yahoo齊有此理》節目訪談，針對台美經貿情勢、台積電赴美設廠引發的疑慮，以及供應鏈競爭格局提出分析。李淳預估，在目前全球關稅趨勢走向下，台美所洽談的關稅最終「落在15%的機率非常高」。

李淳指出，台積電赴美設廠並非近期才開始布局，而是從前美國總統拜登政府上任初期即展開布局，在維持全球半導體供應鏈核心地位上，「非去不可」。他強調，台積電靠著生產科技和客戶信任度，維持全球第一的競爭力，雖然確實帶動高科技產業往前衝，卻也凸顯出貧富差距等問題。

李淳強調，現在台灣目標要讓所有行業都出現如台積電般的指標性企業，像是紡織業就已經有充滿競爭力的機能布料，應該運用「加法思維」，在維持高科技產業競爭力的情況下，加碼輔導扶持其他產業，而不是把前面的拉下來，落入減法思維。他也肯定目前政府聚焦傳產和中小企業的做法正確，完全符合台灣需要。

面對美國關稅在世界各國的趨勢是20% ，李淳認為台灣比照日韓歐盟15%的機率非常高，因為美國只有對台灣跟日韓歐盟要求投資承諾，因此應該會落在這個數字。

李淳表示，不要拘泥於數字，以過去台灣投資的數字來看，去美國投3千億算是非常合理，「台灣對外投資是我們供應鏈和國力對外的延伸」。他說，雖然過程中有些產業會消失，但整體競爭力不斷再升級，對外投資是台灣結合當地的優勢，內化成自己的競爭力，因此毫無疑問是國力擴張的必經之路。

李淳也透露，現在世界各國都有認知「全球單一戰場」，加上利益相連，所以歐洲相當關心台海安全。他也說，現在不實言論滿天飛，像是亂稱副總統蕭美琴赴歐洲議會演講只是借場地等，希望學者們不要名嘴化，各界應該多運用ChatGPT等AI工具查詢事實，就會知道很多事情是遭到刻意扭曲。

照片來源：Yahoo齊有此理

