李淳柏林台灣會議演說 籲台歐建立制度化合作框架

（中央社記者林尚縈柏林8日專電）國際貿易專家、前駐歐盟代表李淳5日在柏林台灣會議演說，他說，台歐經貿往來密切，但欠缺能因應當前地緣政治與產業變化的制度化合作框架。他呼籲歐盟重新檢視自身長期戰略利益，與台灣建立更具前瞻性的經貿合作模式。

第4屆柏林台灣會議（Berlin Taiwan Conference）上週登場，為期兩天會議涵蓋歐洲印太政策、台德能源安全與台歐經貿等主題。前駐歐盟代表李淳受邀在「台歐貿易議程」演說並與德國工業聯合會（BDI）、德國工商總會（DIHK）代表座談。

廣告 廣告

今年9月，李淳卸下駐歐代表職務，返回智庫服務，他在演說中坦言，在布魯塞爾工作的22個月中，最不愉快的發現是在台歐貿易關係中，沒有任何正式框架及路線圖，雖有大量「解決眼前問題」的討論，卻缺乏具前瞻性、符合未來十年需求的貿易政策框架。

他指出，傳統的貿易政策著重市場開放與移除障礙；然而過去7、8年情勢劇變，全球供應鏈重組、地緣政治競逐與經濟安全崛起，使貿易議程變得比以往更廣、更具戰略意涵。「今天的議題已不只是自由化，而是如何提升供應鏈韌性、強化夥伴的長期競爭力。」

然而，李淳觀察，歐盟與台灣的互動仍停留在技術性討論，例如食品檢疫或市場准入，缺乏面向未來的合作框架。他形容歐洲對台灣的態度像「幽靈國家」：明知台灣存在、重要、具價值，但各方卻避免正式談論或建立制度化合作，深層原因則與不願刺激中國有關。

李淳以歐盟近期陸續與新加坡、日本、南韓簽訂的數位夥伴協定為例，說明人工智慧、量子運算與資安均列為關鍵領域，「但台灣卻不在名單上」，這與台灣在AI伺服器硬體供應鏈上掌握近9成產能的現況有落差。

他提醒，台歐貿易制度化合作缺失，將造成歐盟在高科技投資上遠落後美國。以台積電為例，未來10年投入美國的資金與相關產業投資預估可達3千至3千5百億美元；相較之下，流向歐盟的金額僅約75億至80億美元，換算僅相當於台灣預計投入美國高科技投資規模的約3%。

「台灣業界常說，不確定歐盟是否真正關心台灣、歐盟想從台灣獲得什麼，也不清楚未來合作會走向哪裡。」

李淳說，美國已形成吸納全球科技投資的「黑洞」，台灣許多科技企業坦言「資金、人才、能量都被美國吸走」，在此情況下，歐盟若持續維持現狀，勢必更難吸引台灣企業將歐洲納入長期供應鏈布局。

針對如何推動新一代歐台貿易議程，李淳首先指出，雙方仍需持續推動市場自由化，降低關稅與技術性貿易障礙。同時，面對各國政府愈加介入產業政策，他認為歐台之間有必要建立「供應鏈協調機制」，使企業能更清楚掌握彼此政策方向，降低因政策不確定性造成的投資風險。

他也建議，歐盟與台灣可在出口管制、投資審查等經濟安全領域加強經驗分享。此外，他呼籲歐盟重新檢視「一中政策」的實務操作方式，讓它發揮風險管控的作用，而不是成為限制歐台合作、使雙方難以展開制度化對話的障礙。

李淳最後強調，在全球地緣政治不穩定之際，「競爭力本身就是嚇阻力」。若歐洲希望在科技、供應鏈安全維持實力，台灣是「最可信賴、能讓歐洲更強、也能讓台灣更安全的夥伴」，呼籲歐盟重新審視自身長期利益，並從戰略角度思考如何與台灣擴大合作。（編輯：陳承功）1141208