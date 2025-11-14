李淳：台灣模式替美國加分 台積電赴美投資非為川普
（中央社記者賴于榛台北14日電）外媒報導，美方要求台灣鉅額投資引發討論，政院做出澄清且強調台灣談判架構是以「台灣模式」為基礎。對此前駐歐盟代表李淳今天表示，台灣特色是電子業與半導體，主要以代工性質為主，不像日本韓國汽車產業，與美國直接競爭，台灣模式到美國投資，事實上是替美國企業加分。
另外，李淳也認為，台積電赴美投資的決定，源自於台積電對市場觀察、對應客戶需求以及與供應鏈討論的結果，「並非為美國總統川普一人」。
近期美國媒體Politico引述知情人士表示，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」，台灣目標則是月底前與美敲定協定。行政院昨天說明，台灣模式跟美日、美韓之間的投資模式並不相同，無法直接類比。
李淳今天接受媒體訪問，並進一步解析日韓投資美國與台灣模式的差異，他說明，日本、韓國對美國的出口主要都是汽車，這與美國的汽車廠有直接競爭關係，因此能解釋美國為什麼要求日韓投資指定項目，並列出希望清單。
李淳說，台灣特色就是電子業與半導體，而且是以代工為主，「簡單說，台灣吳寶春做麵包最有名，美國不會叫我們去做拉麵」，台灣企業赴美投資是替美國企業加分，並不是與美國企業競爭，這個就是台灣模式與日韓模式根本不同的原因。
他表示，依政府目前說明內容，可看出台灣正爭取自行決定投資項目，美國也非常清楚台灣最強的就是電子業與半導體，大概也會鎖定台灣這塊領域的投資，半導體生態系相當複雜，以協助美國競爭力極大化的角度來看，進行台灣模式將是多贏局面，因為台灣最懂得生態系投資、布局與期程。
至於投資額度可能落在什麼區間，李淳認為，台灣投資金額的指標不外乎與日、韓、歐盟相比，若以Politico說法來看，推測韓國投資金額是地板，日本則是天花板，且還會將經濟規模、人口指標等列入考量，希望台灣對美投資能合乎比例。
根據政院過去說明，「台灣模式」是指企業基於國際布局，自主規劃到美國投資，藉此貼近客戶、增加競爭力，政府則是提供金融面信保支持，透過台美政府之間「G to G」的合作協助，形成產業聚落，並向美方爭取有利的投資環境和條件，協助產業在美布局。
至於台積電已宣布投資美國1650億美元，李淳說，台積電一舉一動都會牽動上下游業者，決定投資美國的供應鏈布局，必然與所有供應鏈夥伴，特別是上游客戶，有密切討論後才做成決定，並非為川普一人，而是從川普1.0到前總統拜登的政策中，嗅到供應鏈的變遷。
外界擔憂半導體生態系移轉至海外，恐衝擊台灣，他則認為，台積電赴美投資不是拔山或移山，而是把神山種到美國去，有助於台灣的半導體產業在全球供應鏈維持中堅地位，而台積電過去維持領先，除技術與人才外，配合供應鏈的彈性以及與客戶間的信任缺一不可，這也是未來台積電必須持續關注的重點。
李淳強調，把神山種到別國去，可以避免他國獲得技術突破、開發出神山，台灣走服務全球路線，避免神山牆角被其他國家挖走。
李淳也提到，其實未來各產業供應鏈都會趨近類冷戰概念，包含高科技的AI、量子、核能應用、新能源、電動車等，分邊局勢越來越明顯，在這個情況下，台灣其實沒有缺席美國這個賽局的空間。
部分人士擔憂半導體產業外移，可能會削弱美國防衛台灣意願，甚至質疑台美未簽署協防條約等。
李淳表示，美國、歐洲、日本或韓國對台灣的支持，基本原因是台灣位處第一島鏈，站在民主跟另外一個極端對抗的第一線，半導體產業只是加分選項，且相關安全協防、安全保障，都不適合用投資對價，台灣也不樂見中國能因此競價。
先前曾傳出談判過程觸及台美晶片製造五五分，李淳說，推測這是美國談判策略之一，但美國要求關鍵戰略產業回流，最終目標是要在美中貿易戰當中獲勝，一旦台美晶片五五分恐成殺雞取卵，拖累台積電等的創新與財務，且過程中若中國出現跳躍式突破，就會是最壞的情境，因此他不認為五五分會出現在最終談判結果中。（編輯：潘羿菁）1141114
其他人也在看
法人大逃殺838億 台股重挫506點周線連二黑/外資領息後狂殺台積電 兩面手法壓價跡象濃/正崴三檔全面跳水 集團市值噴掉45億｜Yahoo財經掃描
美股在12月降息機率驟降、政府關門造成經濟數據缺口等不確定因素干擾下全面走弱，道瓊工業指數大跌1.65%，那斯達克指數重挫2.29%，標普500指數下跌1.66%，費城半導體指數急跌3.72%，寫下一個多月來最大單日跌幅；市場憂心關稅推升通膨將迫使聯準會暫緩寬鬆，AI高估值個股成殺盤重心，輝達、安謀、博通及台積電ADR跌幅約3%至近6%，特斯拉重挫逾6%創兩個月新低，日商鎧俠財報疲弱亦拖累美光、威騰等記憶體股走低，科技股修正壓力明顯外溢。亞股今日同樣跌一片，日經指數下跌1.77%，韓股重挫3.81%，港股同樣走跌，上證指數也小幅下跌，反映資金風險偏好降溫。台股今（14）日承接國際利空，早盤即重挫並一路在低檔震盪，加權指數終場大跌506.06點、收27,397.50點，跌幅1.81%，成交值達5,895.69億元，周線連二黑；權王台積電(2330)受美科技股重挫與台積電ADR走弱影響，收跌30元至1430元，鴻海(2317)、聯發科(2454)同步回落，AI族群殺聲隆隆，散熱指標奇鋐(3017)吞下近半根跌停，台達電(2308)、廣達(2382)亦明顯走跌，電子成為壓盤主力。不過資金並未全面撤出股市，轉向造紙、汽車、紡織與製鞋等防禦型傳產股，華紙(1905)、裕隆(2201)、鴻華先進-創(2258)、聚陽(1477)、鈺齊-KY(9802)等逆勢走揚，被動元件族群在漲價題材加持下，蜜望實(8043)、鈞寶(6155)表現相對強勢，成為大盤重挫中少數獲資金青睞的亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 3 小時前
別再只看台積電！EPS最高8.22 3家AI基建「隱形冠軍」偷偷發大財
2025年第三季，台灣電子與半導體產業的供應鏈迎來亮眼表現，多家業者不僅繳出獲利新高的成績單，更進一步揭示未來營運佈局與產業趨勢。從無塵室工程龍頭聖暉*、半導體材料分析專家汎銓，到自動化機器人解決方案的和椿，各自聚焦AI、先進製程、智慧工廠等熱門領域，展現出台灣高科技供應鏈在全球競爭中的韌性與成長潛力。以下帶您逐一掌握各家公司第三季表現與展望。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
91APP 砸近十億收購iCHEF
91APP（6741）13日宣布，由台灣子公司九易宇軒以合併總資產占比約20％之自有資金3,200萬美元（約新台幣近10億元），全現金收購台灣智慧餐飲科技公司資廚管理顧問（iCHEF）100％股權。91APP將藉此擴張SaaS（軟體即服務）亞太市場版圖，且91APP的服務範圍正式延伸至餐飲業。工商時報 ・ 17 小時前
「台積電為台灣產業舖陳肥沃土壤」 謝金河點名受惠廠商：股價4位數
台積電先進製程獨步全球，同時帶動在地AI供應鏈廠商壯大，如半導體設備、機台以及特用化學品等產業。財信傳媒董事長謝金河於個人節目《老謝在先探》表示，他已參訪過全國AI供應鏈廠商，認為「台積電正在為台灣產業舖陳肥沃土壤。」 謝金河說道「我們經常講『台積電一個人的武林』，但是大家一定要知道，在一個人武林底下，台積電給予台灣整個投資環境更加肥沃的土壤。」認為台積......風傳媒 ・ 1 天前
諾貝爾大師示警，美股AI行情已「瘋狂」，七雄占標普市值逾三成
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，諾貝爾經濟學獎得主史彭斯(Michael Spence)直言，美國股市已陷入「瘋狂」狀態，核心推手正是人工智慧(AI)帶動的投資浪潮。從大型科技企業到金融市場，資金正大舉湧入AI模型研發、量子計算與數據中心建設，隨之而來的是對電力與基礎設施需求的急速膨脹。史彭斯在中國舉辦的太湖世界文化論壇·錢塘對話上指出，當前市場「確實存在泡沫」，但泡沫成因與一般風險偏好過度不同，更像是一場戰略競賽下的「被迫加碼」。他以博弈論視角分析稱，在全球科技競爭與AI軍備賽格局中，對決策者而言，「投資不足的代價遠高於投資過度」，企業寧可被批評燒錢，也不願承擔「落後一代技術就被淘汰」的風險。在此背景下，美股市值高度集中問題愈來愈突出。史彭斯提到，目前標普500指數中，超過三成市值集中在科技雄身上，這種集中程度在歷史上「幾乎前所未見」。市場人士指出，這種極端集中一方面推高指數表面表現，另一方面也放大了單一產業或少數個股回調時，對整體市場造成的系統性衝擊。談及美國主權債務風險，史彭斯認為，現階段債務路徑「不可持續」，但要如何平穩脫離這條軌道，政治與政策層面迄今尚未給出可行方案。表面上看，財訊快報 ・ 12 小時前
南亞科吞600億刷大盤年度次高量 點火記憶體行情/101捲入詐騙風暴 掀監管失靈警訊/信驊亮燈鎖6335元 股王飆台股史上第一高｜Yahoo財經掃描
美國政府關門僵局可望落幕，化解市場最大不確定因素，帶動美股漲多跌少。道瓊工業指數續強，大漲0.68%、收48,254.82點再創收盤新高；資金持續自高估值科技股撤離，使那斯達克指數下跌0.26%，標普500指數微漲0.06%，費半則勁揚1.47%。個股焦點落在AMD法說會，執行長蘇姿丰直呼AI晶片需求「貪得無厭」，刺激股價大漲9%，領漲費半；相對地，Meta遭點名盈餘水分、續跌2.88%，Oracle下挫3.88%，顯示大型科技股面臨獲利了結壓力。美股資金輪動明顯，健康照護與金融股如高盛、聯合健康集團強勢推升道瓊創高。台積電ADR同步收黑，反映科技族群短線承壓。 亞股今日多數收漲，日股上漲0.43％，韓股小漲，港股與陸股同步走揚，市場情緒較回穩。 台股今（13）日在平盤上下震盪，盤中再闖28,000點未果，終場小跌43.53點、收27,903.56點，成交量放大至6,583億元、創近一個月新高。台積電(2330)受美科技股疲弱影響，壓尾收最低1460元、下跌15元。盤面資金則明顯轉向題材股與集團股，最亮眼莫過於南亞科(2408)強勢吸金，成交金額達600.29億元、衝上今年次高、單檔就占大盤逾一成成交值；此外，股王信驊(5274)強鎖漲停至6335元，一舉刷新台股史上最高價紀錄。集團作帳火力全開，華新(1605)、華新科(2492)、華東(8110)同步亮燈，台塑集團南亞(1303)、台化(1326)同樣大漲點亮盤面。資金持續自權值股移轉至記憶體、材料、PCB、被動元件族群，為大盤維持活躍度的主要動能。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
《熱門族群》複製東元飆風？裕隆強攻漲停 市場押寶「鴻海效應」
【時報-台北電】市場傳出，裕隆(2201)已決定將旗下自有品牌「納智捷」股權移轉至雙方合資的鴻華先進，意味鴻海(2317)將間接入股納智捷，並取得品牌經營主導權。雖然鴻海董事長劉揚偉昨（12）日在法說會上被問及此事時僅表示「細節請洽鴻華先進」，但消息仍引爆市場資金熱潮，裕隆股價連兩日攻上漲停，今早再度鎖死漲停板。裕隆強勢表現也帶動集團個股全面走揚。中華車(2204)逆勢上漲逾2%，裕融(9941)、嘉裕(1417)同步小漲，整體表現明顯強於大盤。 據悉，此次股權移轉象徵裕隆與鴻海兩大集團在電動車領域的合作再度升級。鴻海將藉此更深度參與納智捷品牌的發展，推動電動車垂直整合布局；裕隆則透過釋股，盼能加速國產純電車的市場化腳步，並以台灣為基地邁向國際市場。 針對相關合作，劉揚偉表示，由於他近日已辭去鴻華先進董事長職務，相關事宜將由鴻華先進說明。不過，他也不吝讚許表示：「鴻華的車子做得相當不錯，市場反應也很好。」 消息曝光後，裕隆股價周二開高走高，早盤即直奔漲停35.9元並鎖住，一舉收復短、中、長期均線，技術面呈現多方格局。當日外資與自營商聯手買超1,719張，成交量達9,239張，漲停委買高時報資訊 ・ 1 天前
超越昔日大立光！股王信驊收漲停價6335元 台股歷史最高價紀錄
股王改寫歷史紀錄！信驊（5274）在9月站穩5千元後，今（13）日正式突破6千元大關，股價一路走高，盤中亮燈漲停，股價來到6,335元寫下台股新紀錄，等於買進一張就要花633.5萬元，直至終場仍強勁鎖漲停，超越昔日股王大立光（3008）所締造的6075元里程碑。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
〈美股盤後〉降息機率驟跌 道瓊下殺近800點 三大指數均創逾一個月最慘日
美股週四 (13 日) 暗夜降臨，科技股殺聲隆隆，投資人對未來利率政策的預期轉弱，聯準會 12 月降息機率跌破 50%，加劇主要指數跌勢。鉅亨網 ・ 15 小時前
正崴發布重大訊息！集團3家公司11/13起停牌
證交所（12）日晚間公告，正崴集團（2352）旗下三家公司包括正崴（2352）、永崴投控（3712）、森崴能源（6806）自13日起暫停交易，因為正崴精密工業股份有限公司有重大訊息待公布。中天新聞網 ・ 1 天前
塑化股漲什麼？外資天天買台塑、台化
[NOWnews今日新聞]以台塑集團為主的塑化股近期走勢火熱，長期趨於弱勢的個股掀起絕地大反攻，台化、南亞、福懋科盤中漲停，除了年底集團作帳以外，轉型題材，事實上，中國塑化股也是全面紅通通。塑膠指標股...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
傳鴻華取得納智捷股權！童子賢：科技與汽車結合是「自然而然的趨勢」
鴻海（2317）與裕隆（2201）合資的鴻華先進（2258）日前傳出取得納智捷股權，打造一條龍整車供應鏈。對此，和碩（4938）董事長童子賢今（13）日表示，沒有深入研究，但他認為科技與汽車結合是「自然而然的趨勢」。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
童子賢：訂單湧現 景碩急擴廠
AI強勁需求引爆記憶體供應鏈緊繃，帶動DRAM與NAND Flash報價持續看漲，和碩董事長童子賢13日出席2025資訊月開幕活動時強調，AI需求依舊火熱，集團旗下景碩IC載板需求強勁，不得不趕緊召開董事會通過擴廠案，以因應湧進的訂單需求。工商時報 ・ 17 小時前
鴻海成最大賺錢贏家？微軟「零水量怪獸級」AI基地全面上線 數十萬顆GPU開吼、美國擴廠動作被看穿
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導微軟在美國打造的兩座超大規模AI資料中心，近日悄悄全面啟動，外界也因此意外揭開一場橫跨GPU、液冷、AIWAN以及供應鏈版圖...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
目標價喊上65元！大摩讚旺宏「比想像中還強」、緯創GB300飆至1.5萬櫃 中信按讚「遭低估ETF等級標的」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI浪潮席捲台股，不只新創與晶圓巨頭受益，連傳統半導體與代工大廠也搭上新一輪成長列車。其中旺宏與緯創的後勢最被外資點...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
鴻華傳併納智捷，裕隆直奔35.9元漲停！劉揚偉：雙方都想擴大市場，Model B明年Q1開始出貨
鴻海集團（2317）與裕隆（2201）合資的鴻華先進（2258），傳出有意將裕隆旗下的納智捷品牌併入旗下，消息一出激勵裕隆股價周三（11/12）直奔35.9元漲停，鴻華先進股價也收高逾4%至41.75元，創下三個月來新高。 鴻海董事長劉揚偉下午在第三季線上法說會回答提問時表示，他已經交出鴻華先進的董事長職務，但就他了解，鴻華與納智捷都一直想要擴大市場規模，雙方希望談出的合作方式，就是要達到這樣的目的。今周刊 ・ 1 天前
宏福集團在台借殼上市 宏太-KY拚轉型 鞋王張聰淵悄布局 黃色小鴨轉攻營建
鞋王張聰淵家族因曾登上台灣首富而聲名大譟，過去重心都放在中國，近來也悄悄返台布局，除了入主上市公司，還跨足房地產，第一站就選在台南。財訊 ・ 6 小時前
孫正義從輝達下車為了「它」？台灣新AI十大建設 vs. 美國星際之門計劃：誰是AI新十大建設新贏家？｜投資診聊室
軟銀集團出清所有輝達股票為哪樁？外界傳言是為了「籌錢」投入其他的AI建設，其中一項就是美國的「星際之門（Stargate）」計畫。無獨有偶，台灣政府也發布了「AI新十大建設」，台美雙方正式將AI升級為「國家級建設」的新戰略層級。 本周投資診聊室就來解答：台灣「AI新十大建設」與美國「星際之門」是什麼？未來AI產業鏈的重心是什麼？哪些供應鏈與概念股又將受惠？Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
縫紉機變印鈔機！4家傳產股Q3財報沒在開玩笑
紡織與運動應用材料產業在2025年第三季展現亮眼表現，多家公司業績同步轉強，營收、毛利與EPS表現紛紛寫下同期新高或實現虧轉盈。不僅基本面改善，亦顯示出市場對機能性、環保與高附加價值材料的需求加速擴大，從運動品牌備貨潮、高端精品訂單放量，到國防與ESG趨勢導向的材料創新，台灣供應鏈正穩健卡位全球轉型浪潮。以下為個別企業表現與未來展望整理：三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鴻海拉東元火力全開！EPS純益0.75元、Q3淨利飆上16億 前進中東、美國2027大爆發倒數中
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導東元今年第三季端出亮眼成績單，並在法說會上揭露未來數年的全球布局藍圖，從台灣到東南亞、中東一路延伸到美國，版圖擴張...FTNN新聞網 ・ 9 小時前