李濠仲專欄：台美關稅談妥 中國真正氣的是什麼

BBC經濟編輯費塞爾率先撰稿分析，指出台積電或將成為川普「美國優先」的「矛盾之處」。（資料照片／美聯社）





15日，美國商務部宣布美台達成貿易協定，第一時間美國媒體多予「持平」報導。所謂持平，主要闡明兩件事：第一，作為協議的一部分，台灣晶片和科技公司將在美國投資至少2500億美元（用於生產），而台灣政府將為這些公司提供2500億美元的信貸擔保；第二，作為交換部分，美國將對台灣徵收的對等關稅限制在15%以內（原為20%）。同時皆附註說明，此與美國和歐盟及日韓達成的協議類似。

雖說「和歐盟、日韓協議類似」像是附帶一提，但無論對美、對台，卻都饒富意義。回溯2025年4月2日「川普關稅解放日」在全球引起軒然大波，其中台灣因貿易逆差之故，遭徵收關稅達32%，遠高過日本的24%、韓國的25%和印度的26%。而後，一周內，台灣就進入首批與美國關稅談判的國家之一，但幾經磋商，到了去年8月，台灣仍以20%（且須疊加）關稅多出日韓成功調降後的15%許多。

廣告 廣告

不過，過程中（去年5月）即有BBC經濟編輯費塞爾率先撰稿分析，指出台積電或將成為川普美國優先的「矛盾之處」。對照今天台灣所得15%對等關稅，甚而後發先至，第一個優先取得了半導體最優惠待遇，若就川普經常掛在嘴邊的貿易逆差，逆差排序在日韓之前的台灣，眼前協議竟和日韓類似，確實印驗了費塞爾數月前預判的「矛盾」。

至於費塞爾立論基礎，主要來自他親自走訪位在亞歷桑納州鳳凰城市近郊，正興建中的台積電工廠後所得見聞。費塞爾寫到：「這裡保存著世界上最重要的智慧財產權，而製造這些晶片的製程也是全球製造業中最複雜、最耗時的製程之一。」並稱它展現了台灣的晶片製造實力。

過去，美國為了最大限度利用資金，將晶圓生產外包給第三方代工廠（台積電為主），美國晶片設計公司再將經費用於研發，從而創造出更先進的晶片，如此循環往復，雙方「各司其職」，不僅確保了高品質、低成本晶片的供應，也促使美國晶片技術能保有世界領先地位。

台美關稅談判繞了一大圈，實則再又回到美國和台灣將持續保持聯盟關係的線性發展。（擷取鄭麗君臉書）

而當我們聚焦川普之前所說「我們逐漸失去了晶片業務，現在幾乎完全被台灣壟斷了。他們從我們這裡偷走了它。」（後已改口說這無所謂，且承認其技術頂尖），表面上的言詞頗為粗魯，實際上，過去幾個月以來，美方和台灣談判路徑，似乎又更傾向副總統范斯曾經公開所稱：「川普政府將確保最強大的AI系統在美國本土構建，並使用美國設計和製造的晶片…為了實現這一目標，美國『必須與台灣合作』…」

然後，從早先范斯的言論，再到川普似乎也逐漸修整之前對台灣晶片加徵關稅計畫的威脅，再到台美最後商定的協議內容，可以看出，至少就美方而言，儘管他們主觀上仍期望有更多半導體公司在美國生產晶片，但應該也承認了，當下任何國家（包括美國）都不可能指望只靠自己，就能生產這批是最具戰略意義產業所需的所有零件（這也是費塞爾走訪亞利桑那州台積電廠的心得之一，美國人不會沒有些許體會）。當台灣的晶片產業群規模甚至超過美國某些州，並同時兼具高品質和成本效益時，美方要求台灣晶片和科技公司在美國投資至少2500億美元（用於生產），就已非僅是為了要修復「92%晶片產自台灣」這一所謂的系統性漏洞，而是美國再工業化的進程，必然得仰賴台積電不可。

對台降對等關稅至15%，對半導體關稅免稅配額（另包括配額外的最優惠稅率），且要求低於日韓的2500億投資，從而便是顯露了「美國優先的矛盾之處」。可為解釋之一，對照來來回回九個多月關稅談判結果，比起某些關鍵礦物取得，美國應該是頗為慶幸，至少半導體目前主要仍是由政治相對穩定且對美國友善的國家（台灣）所掌握。美國傳統基金會亞洲研究中心（中國）研究員邁克爾曾以「美國需要台灣才能贏得半導體競賽」為題發表文章，繼之，美台商業理事會主席魯伯特也曾呼應強調：美國要在和中國的AI競爭中勝出，就必須讓一個自由民主的台灣繼續和美國保持聯盟關係。

經上述脈絡，也就回答了「台美關稅談妥，中國真正氣的是什麼？」。儘管中國強調美方與台灣觸動了涉及官方性質的協議，「嚴重違反一個中國原則及中美三項聯合公報」，但實際讓中國跳腳的，就台美關稅談判結果，等同有很大程度因為晶片產業的高度複雜性和相互依存度，繞了一大圈，實則再又回到美國和台灣將持續保持聯盟關係的線性發展，且可能因之更緊密（自拜登政府以《晶片法案》巨額補貼吸引台積電開始），同時，這也無疑將為中國在半導體技術領域亟欲超越美國的想望創造更多難度。台灣和美國談妥協議，出於中國的一中論，中國當然要有所表態，但會讓他們氣到簡直無法接受，正因為這對美中未來的AI競爭，將是茲事體大。

※作者為《上報》總主筆