李濠仲專欄：美國從「科長說」會看到怎樣的國民黨

蕭旭岑或許認為谷立言層級不夠高，但真正卡住美國官員駐台層級的，不正是動輒宣告不放棄武力犯台的中國？（合成照片／陳愷巨、張哲偉攝）





2019年10月，時任美國副總統的彭斯為說服土耳其向敘利亞停火，準備親訪土耳其，但面對「美方高層」來訪，土耳其總統艾爾段卻在接受媒體訪問時說：「我不會和他們（包括國務卿蓬佩歐）談話…等川普來的時候，我再和他談。」艾爾段的回應，引發美國輿論議論紛紛，前美國參議員麥卡斯基爾當時還在推特（現在的Ｘ）上貼文寫道：「其對美國驚人的蔑視，已到讓人難以置信的地步…我們（美國）在世界上的地位究竟怎麼了？」

廣告 廣告

美國人的反應是一回事，美國外交圈關切的，是艾爾段為什麼會這麼「無禮」，難道是覺得儘管兼具世界最大經濟體、最強軍事國家，由「副總統（還有國務卿）」來調停，「層級」仍太低？接著便有學者就此案例進行分析，認為「蓄意貶抑美國」的行為，應該另有意義。

也確實，過去針對外交中的無禮行為（尤其涉及階級問題）已有研究顯示，一名政客（通常是小國）選擇訴諸外交無禮（通常針對大國），很重要因素，在於這可能有助鞏固個人內部權力，藉由表達對對方（大國）「不平等關係」的不滿，或將提升自己的政治聲望，又之所以會選擇走這一步，實則也已顧及了「自己的政治利益將大於可能的潛在成本（報復風險）」。於是，諸多違背傳統禮貌規範的外交行為，也愈來愈被看成是某種「小國家的戰略工具」。也就是說，縱然是侮辱、羞辱和貶低他國元首、外交官，有時亦代表著隱藏性的語言，並成為在外交交流中，另一種可辨識的行為模式。

就在艾爾段透過媒體擺態之後，他最終還是見了彭斯，於是就又證實了他之前的不禮貌，果然更傾向是「出口轉內銷」的技巧操作。

至於另一種「貶抑大國（美國）」的典型，自然可從世界上最反美的地區──拉丁美洲──找到。就像前不久遭美國跨境抓捕總統的委內瑞拉，其前總統查維斯在開罵美國總統（小布希）的時候，屢屢稱其為「危險先生」、「混蛋」、「魔鬼」，豈止口無遮攔。

但查維斯的貶損美國和艾爾段情境仍有所不同，最主要在，查維斯更進一步直接將美國視為自身政權，乃至委內瑞拉存續威脅的系統性根源，艾爾段或是出於「爭取談判」遂行外交黑臉（2025川普二度上任，他則和川普親談購買F-35戰機），查維斯卻是唯一訴諸對美國過去不公義行為的憤慨，積極想要造成國內反美情緒螺旋式上升。他1999年上台後，一路把委內瑞拉人對美國持好感的比例，從曾經的（1955）82%，罵到只剩四成左右（2005）。直到繼任者馬杜洛繼續以在國際上讓美國蒙羞為務，而川普又是比起歷任，更在乎「美國不受尊重」這件事的美國總統，於是便有了命名為「絕對決心」這場行動。

李濠仲專欄：從「絕對決心行動」這幾個字看美國

美國被其他國家貶抑、不禮貌對待並非少見，現在的問題是，前不久國民黨副主席蕭旭岑一席「谷立言只是比科長大一點」的說法，究竟是較趨近於艾爾段類型？還是查維斯類型？

如果以蕭旭岑同一時間的「補充說明」，即他認為美國AIT處長層級很低，正因為對比他前往中國，見到的王滬寧是屬於「正國級」，他關乎的看似在「階級」；但現實關鍵，如果他真的認為谷立言層級不夠高，則真正卡住美國官員駐台層級的，不正是動輒宣告不放棄武力犯台的中國？美國真要派「正國級」人士來台，蕭旭岑所崇敬的王滬寧又會怎麼反應？2022年美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，「層級」很高，引起中方跳腳，當年蕭旭岑對美國「正國級」（還是美國總統繼承第二順位）的裴洛西來訪，卻是多所批評。層級太高不行，太低看不上，此間的矛盾，使得蕭旭岑今天的「外交不禮貌」，確實很難比擬艾爾段類型。

那麼，今天國民黨從「親美」走向「輕美」，是在走委內瑞拉查維斯反美路線前兆嗎？也打算把自身政黨的存續危機，歸咎於美國這一「系統性根源」嗎？又或者也將像當年查維斯的民粹策略，欲把原本親美的委內瑞拉，轉成結合中國共同削弱美國政治和經濟實力的「反美掛」？但畢竟拉美反美主義的「養分」，很大是來自美國在當地長期不公義行為所導致的憤慨，今天，當台灣2024年對美貿易順差649億美元、2025年對美貿易順差1501億美元，而不放棄武力犯台、對台灣擁有強大領土占領域，當下唯獨中國，蕭旭岑的「貶美捧中」民粹情緒，在台灣會有多少效果？既然蕭旭岑言論這無助鞏固國民黨內部政治，則他，包括國民黨主席鄭麗文益發露骨的「貶美捧中」，用意又是什麼？

美國已經很習慣全球各地皆存在不同世代的「反美分子」，當是清楚，他們從萌芽階段，最先就是以「輕視的語言」逐步再定義自己與美國的關係，就這點看，反向亦然，美國應該也會藉蕭旭岑的「科長說」，重新想定今天的國民黨。

【延伸閱讀】李濠仲專欄：鄭麗文和肖千的距離

※作者為《上報》總主筆