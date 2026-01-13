李濠仲專欄：美軍也想用實際行動翻頁

美軍這次針對委內瑞拉的軍事行動，證明了自己在精確打擊系統上依舊保有相當的優勢。（美聯社）





美國跨境抓捕委內瑞拉總統馬杜洛後，路透／益普索立刻進行民調，初步顯示，第一，川普支持率略微回升到42%；其次，不意外地，有約60%的共和黨人支持這次軍事行動，但只有23%民主黨人支持；第三，有72%的人擔心美國會過度介入這個南美國家；第四，有三分之一的美國人贊成美國對委內瑞拉的軍事打擊（反對也是約三分之一）。

以上數據至少說明了：一，川普低檔的人氣因之稍受激勵；二、共和黨支持者對其軍事行動相當讚許；三、民眾雖然對軍事行動的後續有高度不確定感（如上述第三點），但三分之一贊成軍事行動、三分之一反對，三分之一不表態，對一個高度挑戰國際法和國際道德倫理的行動來說，這足以是一個「正面結果」。

也就是說，撇開川普個人、政黨意識和過度介入南美國家的疑慮，純就「美軍」所得評價，或許會是新一頁開始。至於「新一頁開始」，自然是對照今天之前，美國人對「美軍」觀感而來。

回溯2023年雷根基金會的調查，當時報告重點之一即顯示，美國人對美軍的信任度，已從2018年的70%暴跌到2023年的45%。如果說，1991年迅速且果斷的「沙漠風暴行動」，曾幫助美國公眾重塑越戰以來的軍隊形象，9.11事件，因直接觸發美國民眾善惡對峙強烈心理，再讓「相信美軍」態度達到高峰，那麼，是什麼原因讓美軍近來信任度出現大幅下滑？

首先，美國兩黨政治上的撕裂，連帶導致軍事議題被「政治化」，的確造成它的公眾信任遭到削弱，但如以近期最被批評的一段，2021年「混亂的阿富汗撤軍」則首當其衝。當年撤軍，原是為象徵美國結束了歷史上持續最長的戰爭，結果卻因為諸如喀布爾機場襲擊事件（美國士兵因此犧牲）、阿富汗平民死命追逐即將起飛的飛機（想要逃生）等震撼畫面，竟讓阿富汗撤軍成了美軍一次混亂和失敗的標誌性事件，再進一步使得那回撤軍，除暴露美軍戰略上的失敗外，還連帶引發軍隊內部領導力和問責制的廣泛危機。自2021年美國人對美軍信心首度降至七成以下（69%），隨著美軍撤出阿富汗，再又呈現一路下滑。

基於「美軍」長期以來被視為國家力量和專業精神的重要象徵，卻面臨民眾對其信任度明顯下降，問題就不只是它的實力被質疑，對內，還將進一步動搖其國家認同的核心，對外，甚而可能對國家安全、兵員招募和國際地位構成深遠的風險。

再回到2021年阿富汗撤軍的一幕。從當時的媒體報導可知，美國人對美軍出現信心動搖，除了原以為阿富汗戰場會是美軍以科技為中心「程式化戰爭理念」的實踐場，結果似乎事與願違，間接也讓原本普遍認為美軍比中國軍隊更勝一籌的認知，漸次轉成「這種看法可能過於自信」。直到2025年「精確打擊委內瑞拉」，美國人這才看到了「始終以為的美軍圖像」。事實上，這又比今年6月22日，川普下令美軍使用由B-2幽靈戰略轟炸機轟炸伊朗核設施（午夜之錘行動），更符合美國人期待的美軍「好萊塢電影式」高端軍事表現。

過去20年，在各國間興起的「精確打擊體系」，帶頭的就是美國，相關能力的研發和擴散，幾乎引發了近代軍事革命。那麼，美軍這次針對委內瑞拉的軍事行動，無非也想一併證明自己在精確打擊系統上依舊保有相當的優勢，同時「洗白」四年前阿富汗撤軍的不名譽。

沒錯，當年阿富汗撤軍行動確實得到54%美國人贊成，卻有42%的美國人認為過程「撤得很糟糕」。今天，起初雖然只有22%的美國人支持以軍事行動介入委內瑞拉，而後當美軍以「出人意外」的方式完成任務，認同本次行動的比例便升至33%，原本反對者，則從52%落至34%。就後續針對這次軍事行動發散出的餘波，我們更看到了軍事上的「完美成功」，果然再又成功重拾了不少人既有對美軍神乎其技的想像。

從一方面看，「絕對決心行動」後，川普欣喜之情溢於言表，更不乏關於其「雄才大略」的評述，但從另一角度觀察，「美軍」本身，或許更需要藉由這一次行動，為自己徹底翻頁。

※作者為《上報》總主筆