李濠仲專欄：美韓關稅談判示範關鍵的一步
回顧去年10月川普訪問韓國，隨後，韓國總統辦公室政策室長金容範便對外表示，雖然韓國（投資美國）「商業上合理的」計畫細節尚待磋商，但美方已同意把對韓國商品的進口關稅從8月生效的25%降至15%。因而，布魯金斯學會東亞政策研究中心高級研究員兼韓國研究主席安德魯·葉當時即稱：「這項協議對韓國政府來說是個『巨大的解脫』，也是新當選的李在明在外交政策上的一次重大勝利。」（這氣氛，台灣遲滯隔年一月才感受到）。
不過，最新消息是，川普26日竟透過Truth Social發文寫道：
「在每一項協議中，我們都依照所達成的協議內容，迅速調降美國的關稅。我們當然也期待我們的貿易夥伴能夠採取同樣的行動…我和李總統於2025年7月30日達成了一個很棒的協議，而且10月底我們兩個人見面再次確認協議的內容。為什麼（韓國）國會不批准這個協議呢？既然國會不願意遵守我們兩國達成的歷史性協議，我在此宣佈，將韓國的汽車、木材、藥品以及所有其他對等關稅的稅率從15%提高到25%。感謝大家關注此事！」
貼文一出，當然讓韓方相當緊張，欲和華府就此議題儘速協商，畢竟去年10月才說好的「巨大解脫」，頓時又被套上枷鎖。
去年4月，為預判川普繼續推進對貿易夥伴徵收懲罰性關稅，將會發生什麼情況，華府一智庫曾邀集20位多國貿易專家進行一場貿易戰模擬（類似兵推），結果指向「美國仍牢牢掌握著主動權，當美國採取行動（加稅）時，其他國家都必須做出回應，」其中主要國家代表最終選擇放棄部分貿易壁壘，以換取川普取消部分關稅。現下發展，大致符合了模擬樣態。也就是說，和川普關稅談判，確實無法避免。
不過，就美韓去年10月的重大進展，到近日的「重大倒退」，我們其實也從複雜的國與國經貿角力，看到了川普單純的「美式談判」邏輯，包括個人主義、直視競爭和強調效率，尤其和美國商業談判學院（BNA）所標示的美國談判者主要特徵相符，例如：他們說話直截了當而不是委婉含蓄；總把談判看作一場必須贏的遊戲，而不是一個合作的過程；情感訴求沒什麼用，他們期待的是事實、數據和投資報酬率；以及最重要的，如果你跟不上他們的節奏、風格和期望，你就有可能失去他們的注意力或被認為優柔寡斷。
從川普最新針對美韓關稅的貼文，上述分析幾乎招招命中。
又美式談判風格來由，麻省理工學院「專業教育」執行董事Bhaskar Pant兩個月前的撰文曾提到，若從高、低語境文化（High-Context vs. Low-Context Cultures）角度切入，則在高語境文化中，許多對話意義都來自隱含的線索和理解，其中的非語言訊號、社會關係和已建立的信任與口語表達同樣重要，例如在日本，直接說「不」通常被視為不禮貌，甚至帶有對抗性，因此說話者會使用更委婉的措辭（像是「非常困難」）、停頓或形之於面部表情，然後，對方即可根據這些語境來解讀拒絕的含義。相反的，在低語境文化中，「清晰性」來自於明確的表達，人們且傾向優先考慮直接的語言、清晰的規則和詳細的協議，他們認為這可以最大限度減少誤解的可能性。
西方國家多為後者，美國更是後者典型中的典型。過去數月來，主要和美國進行關稅談判的各國代表，想必都心有戚戚。Bhaskar Pant並在文中提到，有別於高語境文化談判者較為在乎人際關係的延續性，低語境文化者強調的，多為個人責任和任務效率，由此，這也解釋了為什麼當亞洲人和美國人談判時，經常會覺得美方似乎並不注重和諧關係，甚至顯得咄咄逼人。但就如同Bhaskar Pant所解釋，美國人談判，通常是以明確界定的結果為框架，注重「任務」而非「關係」，規則清晰和協議詳細，除了減少誤解，最關鍵在於，這有助日後「確保所有參與者的責任」。意即，講好了，你就別敷衍他，同樣的，你也不用擔心他糊弄你。
在這樣的基礎上，雖然高語境文化的關係導向型特色，有利於建立彼此長久的合作關係，但美國人和你之間的談判，則可帶來清楚的結果和效率。
川普最新的Truth Social貼文，印證了上述對美式談判風格的描述。那麼，當美韓之間現在已經示範過一次，近期才在台美關稅協議取得重要進展的台灣，就談判論談判，下一步當然是更關鍵。
※作者為《上報》總主筆
其他人也在看
籲別學霍諾德！賈永婕「不要硬上窗框小姐」被罵比喻噁心 虛心反省：哏跑過頭
美國極限攀岩高手霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀登台北101，創舉引發全球關注，卻也吸引部分民眾模仿攀爬，台北101董事長賈永婕在Threads呼籲不要隨意攀爬，將窗框與玻璃擬人化為女性，並使用「不要硬上她們的身體」等字眼，用詞掀起性別爭議；她下午虛心反省「講話太快、太嗨，梗（哏）就會跑過頭」，強調初衷是安全提醒，不是任何不尊重。鏡新聞 ・ 9 小時前 ・ 99則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 480則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前 ・ 171則留言
目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元 AI資料中心電力需求引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於國際各大CSP加速推進AI資料中心的發展，電力需求大幅攀升，帶動市場對於BBU族群的信心明顯上揚，法人最近調升了電源...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 2則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 17 小時前 ・ 16則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 167則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 22 小時前 ・ 8則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 149則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 2則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 82則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 4則留言
霍諾德吃素「卻練出神人肌力」！醫揭「2食物」是關鍵 還能降膽固醇
美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）成功登頂台北101，他的生活習慣也受到關注。營養醫學專家劉博仁指出，霍諾德的飲食以植物性食物為主，不禁讓外界好奇「真的足以支撐這種極限體能嗎？」其實只要掌握3個「蛋白質增肌策略」，素食者也能練出強健肌肉。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發表留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 35則留言
中國恐爆內戰！專家驚曝「習近平動張又俠上當了」 揭2大幕後黑手
中共軍方高層近來接連遭到整肅，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因中共高層認為他們涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，「太子黨」落馬引發熱議。總體經濟學家吳嘉隆透露，支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰，並直指「習近平動張又俠，有可能是上當了」點名兩大幕後黑手。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 259則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
面板、衛星板兩樣情！群創大跌6%炸量近60萬張 「這檔」連3漲25%飆2根漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股大盤今（27）日收紅，加權指數終盤來到32317.92點，上漲253.40點或0.79%，成交量1265.8萬張，成交額7949.38億元。不過...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 4則留言