李濠仲專欄：鄭麗文和肖千的距離





重新複習一下中國「戰狼外交」。這一詞彙所代表的中國外交風格鑄造，始自2008年開始，藉由經濟和軍事的長足進步，它的外交政策於是變得更加主動，2012年習近平上任後積極加速，再到2019年Covid-19爆發，中國外交官無不為自己國家的封控方式感到自豪，卻屢屢因為他國的究責，尤其不斷受到美國和其他國家關於共產主義制度是非對錯的「說教」，使得日益增長的不安全感亦交織其間，為了反擊西方人的評判，原本行事低調，與外界往來傾向謹慎的中國外交官，姿態遂變得更咄咄逼人，形之於外，包括會憤而離席、公開斥責他國外交官，甚至是直接侮辱外國領導人，最終形成今天所謂的「戰狼外交」。

另一方面，大家也發現，此時的中國外交官也開始跟上網路平台腳步，有別於國內民族主義者多在「微博」上大放厥詞，中國外交官則是透過推特（現在的X）的發言引人注目，第一個累積大量推特粉絲的，正是前中國外交部發言人趙立堅。趙立堅「網路走紅」，不只感染了同僚，這條路徑最主要還證明了能讓自己受到北京領導人的「賞識」。而很重要的是，儘管戰狼外交經常無畏踐踏國際禮儀，反造成中國國際聲譽受損，但現實上來看，習近平似乎對那些可以更強硬方式開展外交的人有諸多嘉許。

2021年3月，在阿拉斯加舉行的中美首次部長級會議上，中央外事工作委員會主任楊潔篪針對布林肯的激烈發言，包括那一句「中國人不吃這套」，即被美國媒體描述為「戰狼外交」的精髓。2021年5月31日，習近平雖然在主持中共中央政治局集體學習時，指示中國要在國際社會努力塑造「可信、可愛、可敬」的形象，迄今，卻幾乎沒有讓中國外交戰狼風格出現任何收斂。

最近一次，就是中國駐澳洲大使肖千在坎培拉舉行年度記者會，觸及台灣議題，除重申官方立場（沒有妥協的餘地云云），甚而「脫口而出」，說「台灣為中國一部分，若台灣民眾拒絕成為中國公民，或是不認同自己是中國人，可以離開這座島」。此語一出，不只台灣人錯愕，不少海外中國人也驚訝肖千這回竟然「把私下的想法公開講了出來」，網路平台對「留島不留人」之說議論紛紛，而這顯然已超越過往中國戰狼外交官敢於「公開表達爭議性觀點」，幾乎是形同某種「欲對台灣種族清洗」的宣告。

肖千不是販夫走卒，是中國正規的外交官，當時澳洲媒體的報導重點或在達爾文港爭議，但對台灣來說，卻很難不正視肖千藉由這樣的場合，「把私下想法公開講出來」的可能意涵。

場景回到台灣，鄭麗文從去年參選國民黨主席，到一連接受媒體專訪，她已不只一次釋出個人極為清晰的民族認同。她在《日經亞洲》專訪中曾說：「只有接受『一個中國』，才能確保台灣的生存。」競選國民黨主席時，她的「競選政見」之一則是「未來（讓）所有台灣人都自豪自信地說『我是中國人』，這才是國民黨要做的事。」其後在接受德國之聲訪問時，她也強調「我們的憲法法理裡頭，我們就是中國人，當然我們也都是台灣人，往更高更大層面，在文化上、歷史上，我們也都是中國人」。可以說，鄭麗文參選和帶領今天的國民黨，很大的執念除了打倒民進黨，更重要的就是「讓台灣人都成為中國人」，又或者對她來說，打倒民進黨，正是為了讓台灣人都成為中國人。

可以看得出來，鄭麗文不只「中國人觀」和肖千頗為一致，關於她日前拜訪馬英九後所說「台獨是一條完全行不通的死路」，也和一路以來，如肖千之流的「中國戰狼們」用字遣詞相同。問題在於，當肖千「把私下的想法公開講出來」──「不認同自己是中國人，可以離開這座島」，則檯面上說詞幾乎和肖千一樣的鄭麗文，對中國外交官這一「留島不留人的設想」，私下想法又會是哪裡不一樣？

去年10月18日，鄭麗文以50.15%得票率壓倒性勝過郝龍斌（多出14.3個百分點），《美麗島電子報》當時調查，有30.4%民眾對鄭麗文表示好感，33.2%表示反感，數月後，同一民調機構，顯示的數字僅28.7%民眾表示信任鄭麗文，有53.5%表示不信任。這樣的發展趨勢，倒也頗合理，畢竟，當我們把鄭麗文的言論和肖千擺在一起看，兩人距離是遠是近？是反向還是靠攏？其實並不難辨識，而如果台灣人普遍對肖千這一中國「戰狼外交官」的對台言詞態度那麼反感，對鄭麗文所說「台灣人民『應該接受』自己是中國人的事實」，又豈會不感冒？

※作者為《上報》總主筆