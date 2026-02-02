李瀧新書《我是這樣走到這裡》 化為自我介紹獻臺粉

記者周毓洵／臺北報導

韓國獨立音樂圈備受矚目的「斜槓才女」李瀧（Lang Lee），首度以自身生命經驗為核心，推出新書《我是這樣走到這裡 I Have Lived a Life》，坦率揭露多年來與「死亡共存」的生命陰影，將人生低谷、家庭創傷與自我修復的歷程化為文字，並把這本書視為一封誠實的「自我介紹信」，獻給一路支持她的臺灣讀者與樂迷。

李瀧新書《我是這樣走到這裡 I Have Lived a Life》在臺灣經紀公司「邊走邊聽」協助下，臺灣獨占版今（2）日正式上架。李瀧也將於2月4日誠品松菸、6日高雄承風書店、7日臺北國際書展舉辦3場新書分享會，期待透過文字與音樂，與臺灣讀者展開更深層的交流。

身兼歌手、作家、漫畫家與導演等多重身分的李瀧，自出道以來活躍於各藝術領域，音樂創作屢獲肯定，近年不僅在「韓國大眾音樂獎」、「首爾歌謠大賞（SMA）」拿下重要獎項，也頻繁受邀來臺巡演與參加音樂節，更曾擔任金音獎評審及演出嘉賓，並與金曲歌后鄭宜農結緣合作，成為其公司「邊走邊聽」旗下首位韓籍藝人。

《我是這樣走到這裡》是李瀧首部完整書寫自身生命經驗的作品，她以坦率而尖銳的筆觸，回望原生家庭的創傷，從自我、母親到家族女性之間複雜糾結的關係，描繪韓國社會中女性所面臨的結構性困境。書中更首次公開自身成長過程中經歷的家暴、精神疾病、家庭失序，以及姊姊離世、身體與心理創傷等經驗，拒絕將痛苦浪漫化，也不急於為傷痛尋求和解，而是嘗試為那些長期無法被說出口的情緒，找到辨識與承接的方式。

韓國獨立音樂人李瀧推出新書《我是這樣走到這裡》，首度以文字直面自身生命經驗，將多年來的創傷與修復化為誠實告白。（邊走邊聽有限公司提供）