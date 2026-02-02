李瀧簽給金曲歌后！攜新書來台宣傳 認：我與死亡共存

韓國斜槓才女李瀧。（圖／邊走邊聽提供）





韓國樂壇「斜槓才女」李瀧 (Lang Lee)不藏了，新書《我是這樣走到這裡 I Have Lived a Life》自曝長期與「死亡共存」的生命陰影，把歷經人生低谷與自我修復的歷程化為文字，誠實分享走到此刻的自己的同時，並以此當作一封自我介紹信，讓台灣粉絲不只聽見她的音樂，也真正認識音樂之外的李瀧。

李瀧在韓國獨立音樂圈被視為「斜槓才女」身兼歌手、作家、漫畫家、導演等多重身分，並憑藉著出色的創作才華活躍於各藝術領域，其中在音樂部份不僅近年接連在「韓國大眾音樂獎」及「首爾歌謠大賞」（SeoulMusic Awards, SMA）大放異彩拿下重要獎項，其創作及才華更廣受韓國及台灣音樂圈好評。

近年李瀧頻繁地受邀來台辦巡迴及參加音樂節演出，還曾擔任金音獎的評審及演出嘉賓，更因此與金曲歌后鄭宜農結緣合作而成為她旗下公司「邊走邊聽」的首位韓籍藝人，近期則將攜新書《我是這樣走到這裡 I Have Lived a Life》來台宣傳。

這本《我是這樣走到這裡 I Have Lived a Life》是李瀧首部以自身生命經驗為核心的書寫作品，透過自身坦率、尖銳且高度個人化的筆觸，把多年來對於原生家庭創傷書寫，從自我、母親乃至於家族的女性與家族關係錯綜復雜的關係梳理，刻劃出韓國社會女性的困境與現實問題的同時，更秉持過往長久以來在音樂及書寫上所堅持的風格，把濃烈的生命經驗轉化為具有公眾意識的文本，讓每個篇幅的個人故事不止於療傷，更進而讓讀者產生共鳴。值得一提的是，書中特別首次披露自身在成長過程中歷經家暴、精神疾病與結構性失序的家庭經驗，把姊姊離世、身體創傷、精神解離與長期與「死亡共存」的生命狀態都書寫進書中，拒絕將痛苦浪漫化、也不為傷痛尋求和解的李瀧透過赤裸卻不煽情的文字，試圖為那些長期無法被說出的經驗，找到屬於自己辨識情緒和痛苦的方式。李瀧期盼透過這本書與大家分享生命經驗的同時，也希望讓台灣讀者更了解自己，「希望大家能一直關注我未來生活下去的樣子。」

提及新書創作始末，李瀧透露其實早從2019年就開始計畫寫書，「因為我的媽媽和姊姊都是喜歡寫作的人，當初只是單純想透過家族中女性的聲音，來記錄家族的歷史。」原本都在構思階段的她在 2021 年收到日本文藝雜誌以「母親」為主題的稿約，讓她靈機一動決定變身為「記者」採訪母親，根據採訪母親的內容，寫了一篇名為《母親與女兒們的瘋女人歷史》的短篇稿件，沒想到隔年發表後獲得熱烈迴響，日本出版社還提議以單行本發行，讓她開始漫長的寫書之路；前後耗時四年創作的她回憶過程，坦言「每寫一個章節都感到非常痛苦」，她表示：「因為必須挖出最痛苦的回憶，還得歷經消化、整合，每一步都很艱辛。」她特別感謝身邊的編輯陪伴，「他們就像我的陪跑夥伴，每一兩個月都會進行一次線上對話，一聊就是好幾個小時，與其說是在討論要寫什麼，更像是朋友間的訴苦，多虧了他們一直耐心鼓勵，我才能堅持寫下去。」

這本《我是這樣走到這裡 I Have Lived a Life》去年於日本發行後獲得廣大迴響，創下首刷5000本銷售一空的驚人紀錄；而在台灣經紀公司「邊走邊聽」的協助下，李瀧這本《我是這樣走到這裡 I Have Lived a Life》台灣獨佔版將於2/2正式上架，有別於日、韓兩版本外包裝，台灣獨佔版除了以赤紅色的書封做為區別限量發行，更加入了手工車縫線當作獨特印記，此外內容上更特別收錄李瀧寫真、0 至 39 歲生命年表，以及母親歷時七個月、試圖與李瀧和解的親筆回應書信，以「多重敘事視角」呈現，成為一場別具意義的對話。近期李瀧將帶著新書來到台灣做一系列的宣傳，特別將於2月4日在誠品松菸、2月6日在高雄承風書店，以及2月7日於台北國際展地讀字公民 C728 公民發財車講座區分別舉辦三場新書分享會。有興趣的朋友歡迎搜尋李瀧的IG社群平台，參考活動最新訊息。



