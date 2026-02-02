李瀧簽給金曲歌后！攜新書來台宣傳 認：我與死亡共存
韓國樂壇「斜槓才女」李瀧 (Lang Lee)不藏了，新書《我是這樣走到這裡 I Have Lived a Life》自曝長期與「死亡共存」的生命陰影，把歷經人生低谷與自我修復的歷程化為文字，誠實分享走到此刻的自己的同時，並以此當作一封自我介紹信，讓台灣粉絲不只聽見她的音樂，也真正認識音樂之外的李瀧。
李瀧在韓國獨立音樂圈被視為「斜槓才女」身兼歌手、作家、漫畫家、導演等多重身分，並憑藉著出色的創作才華活躍於各藝術領域，其中在音樂部份不僅近年接連在「韓國大眾音樂獎」及「首爾歌謠大賞」（SeoulMusic Awards, SMA）大放異彩拿下重要獎項，其創作及才華更廣受韓國及台灣音樂圈好評。
近年李瀧頻繁地受邀來台辦巡迴及參加音樂節演出，還曾擔任金音獎的評審及演出嘉賓，更因此與金曲歌后鄭宜農結緣合作而成為她旗下公司「邊走邊聽」的首位韓籍藝人，近期則將攜新書《我是這樣走到這裡 I Have Lived a Life》來台宣傳。
韓國斜槓才女李瀧將攜新書《我是這樣走到這裡 I Have Lived a Life》來台宣傳。（圖／邊走邊聽提供）
這本《我是這樣走到這裡 I Have Lived a Life》是李瀧首部以自身生命經驗為核心的書寫作品，透過自身坦率、尖銳且高度個人化的筆觸，把多年來對於原生家庭創傷書寫，從自我、母親乃至於家族的女性與家族關係錯綜復雜的關係梳理，刻劃出韓國社會女性的困境與現實問題的同時，更秉持過往長久以來在音樂及書寫上所堅持的風格，把濃烈的生命經驗轉化為具有公眾意識的文本，讓每個篇幅的個人故事不止於療傷，更進而讓讀者產生共鳴。值得一提的是，書中特別首次披露自身在成長過程中歷經家暴、精神疾病與結構性失序的家庭經驗，把姊姊離世、身體創傷、精神解離與長期與「死亡共存」的生命狀態都書寫進書中，拒絕將痛苦浪漫化、也不為傷痛尋求和解的李瀧透過赤裸卻不煽情的文字，試圖為那些長期無法被說出的經驗，找到屬於自己辨識情緒和痛苦的方式。李瀧期盼透過這本書與大家分享生命經驗的同時，也希望讓台灣讀者更了解自己，「希望大家能一直關注我未來生活下去的樣子。」
提及新書創作始末，李瀧透露其實早從2019年就開始計畫寫書，「因為我的媽媽和姊姊都是喜歡寫作的人，當初只是單純想透過家族中女性的聲音，來記錄家族的歷史。」原本都在構思階段的她在 2021 年收到日本文藝雜誌以「母親」為主題的稿約，讓她靈機一動決定變身為「記者」採訪母親，根據採訪母親的內容，寫了一篇名為《母親與女兒們的瘋女人歷史》的短篇稿件，沒想到隔年發表後獲得熱烈迴響，日本出版社還提議以單行本發行，讓她開始漫長的寫書之路；前後耗時四年創作的她回憶過程，坦言「每寫一個章節都感到非常痛苦」，她表示：「因為必須挖出最痛苦的回憶，還得歷經消化、整合，每一步都很艱辛。」她特別感謝身邊的編輯陪伴，「他們就像我的陪跑夥伴，每一兩個月都會進行一次線上對話，一聊就是好幾個小時，與其說是在討論要寫什麼，更像是朋友間的訴苦，多虧了他們一直耐心鼓勵，我才能堅持寫下去。」
這本《我是這樣走到這裡 I Have Lived a Life》去年於日本發行後獲得廣大迴響，創下首刷5000本銷售一空的驚人紀錄；而在台灣經紀公司「邊走邊聽」的協助下，李瀧這本《我是這樣走到這裡 I Have Lived a Life》台灣獨佔版將於2/2正式上架，有別於日、韓兩版本外包裝，台灣獨佔版除了以赤紅色的書封做為區別限量發行，更加入了手工車縫線當作獨特印記，此外內容上更特別收錄李瀧寫真、0 至 39 歲生命年表，以及母親歷時七個月、試圖與李瀧和解的親筆回應書信，以「多重敘事視角」呈現，成為一場別具意義的對話。近期李瀧將帶著新書來到台灣做一系列的宣傳，特別將於2月4日在誠品松菸、2月6日在高雄承風書店，以及2月7日於台北國際展地讀字公民 C728 公民發財車講座區分別舉辦三場新書分享會。有興趣的朋友歡迎搜尋李瀧的IG社群平台，參考活動最新訊息。
【更多東森娛樂報導】
●曾遭追上億稅務 金泰希千萬豪宅遭查封...公司發聲了
●激戰4年突喊引退！日本人氣女優「曝未來動向」每週見一次
●日男星食道癌離世！享壽63歲 愛妻悲痛證實噩耗
其他人也在看
4年情剪不斷？王柏傑、謝欣穎勾手現身大S雕像揭幕 經紀人回應了
謝欣穎去年9月親口認了與交往4年的王柏傑分手、12月被爆出疑似復合。今（2日）兩人一同現身金寶山，出席「大S」徐熙媛紀念雕像揭幕儀式，復合傳聞再度引起討論。謝欣穎去年11月談到恢復單身的心情時，灑脫說：「一直都滿舒服，太多事要做，把重心放自己身上才是正常的。」她也不避諱透露，和王柏傑分手後仍有聯絡，
大S紀念雕像揭幕 阿雅憶收小S心碎語音「熙媛剛走了」一輩子難忘
女星大S（徐熙媛）逝世1週年，具俊曄親自為愛妻設計的大S紀念雕像，今（2日）下午2時許於大S長眠地金寶山揭幕，具俊曄好友姜元來特地飛來台參加，大S一家、生前好姐妹都到場，其中阿雅（柳翰雅）近日接受中國雜誌《人物》專訪，透露1年前接獲小S通知時，那一句顫抖語音訊息「熙媛剛剛走了」，讓她一輩子都忘不了。
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
李千娜41歲與21歲女兒合照宛如姊妹！粉絲驚呼：根本「演藝圈最美母女檔」！
先看媽媽李千娜的造型，這套真的很有記憶點！紅色皮革長禮服勾勒出俐落線條，胸前再疊上銀色鍊甲感的金屬層次，紅與銀的碰撞讓整體氣場非常舞台型，搭配紅色耳飾與手環點綴，整個人站在鏡頭前就是一個焦點。這種高難度造型很吃狀態，但她完全撐得住，膚況與輪廓都穩到不行，...
Lulu深夜發聲了！嘻小瓜禮金包6600挨酸「全場包最少」 她洩真實心情
男星陳漢典跟Lulu在上週於在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌，眾星雲集，其中藝人嘻小瓜也有到場參加，但後續卻因為禮金包6600了遭到網友開酸，對此，新娘Lulu也忍不住在深夜發聲了。蔡佩伶報導
遭爆「服務業殺手」奧客行徑 Melody震驚揭「無法回應」原因！喊話勿抹黑、網暴
Melody遭爆私下許多行徑惹毛服務業，被網友在Threads上指控根本是「服務業黑名單大集合」，她在限時動態上發文回應：「我今天看到關於我是『奧客』和『服務業殺手』的新聞，自己也非常驚訝。」
超幸運！黃仁勳餐廳巧遇慶生「簽名送紅包」 5歲童雙手合十鞠躬收下
一名女網友在Threads上分享這段暖心互動，影片中可見，黃仁勳身穿黑色外套，走向正在聚餐的民眾座位，得知男童當天過生日後，隨即拿出紅包並親手遞上祝福。男童接過紅包時，立刻起身雙手合十，並向黃仁勳深深鞠躬致謝，舉止有禮、態度誠懇，讓現場賓客驚喜不已，也讓黃仁勳露...
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。
忍痛出席追思會！S媽白髮人送黑髮人未走出傷痛 大S粉色紀念雕像揭幕...具俊曄風雨中守候
大S（徐熙媛）過世一週年，親友今（2日）在長眠地金寶山舉辦紀念追思會，老公具俊曄、妹妹小S（徐熙娣）、S媽在風雨中現身，演藝圈好友包含羅志祥、賈永婕夫妻、王偉忠夫妻、許茹芸夫婦、彭小刀、吳佩慈、蔡康永、陶晶瑩、B2、楊丞琳、姜元來等人到場。
吳怡霈也覺得扯！主持股王尾牙「一張飆破900萬」 被台下1場面驚呆
女星吳怡霈外型亮麗，擁有流利的口條的她也常受邀主持活動節目，近日，她接下台灣股王信驊科技尾牙主持，表示當時看到台下所有賓客的打扮，讓她一度有參加「國際高科技研討會」的錯覺。蔡佩伶報導
大S紀念雕像今揭幕！仔仔、言承旭都來了 S媽雙手合十：謝謝關心
女星大S（徐熙媛）2025年2月在日本病逝，享年48歲，2日迎來大S逝世週年忌日，由具俊曄為愛妻親自設計的紀念雕像，將在下午於金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式，S家人陸續抵達現場外，親友也都來了，包括仔仔周渝民、言承旭、羅志祥等人也低調現身。
AKIRA在台添新身分！甜蜜放閃林志玲 揭「熱線2小時」成定情關鍵
日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA（黑澤良平）在2019年娶回名模林志玲，成了台灣女婿，婚後兩人育有一子，家庭生活美滿。近日，AKIRA登上節目除了分享擔任LDH台灣（LDH愛夢悅）社長的近況外，還提到與妻子相戀的過程。蔡佩伶報導
范曉萱上中國節目洩近況！網一看身影哭了 驚呼：有大S影子
女星范曉萱跟大S感情深厚，去年（2025）大S離世百日時，她哀悼表示會將對方一直放在心上，發言令人鼻酸。近日，范曉萱露面登上節目訪談的身影，讓網友驚呼：「越來越像大S」。蔡佩伶報導
王祖賢準備復出？拍Vlog賣萌嗲音飄仙氣 老粉全落淚
紅遍80年代的女星王祖賢，原本息影近22年之久，卻在近期接連開通抖音、快手，甚至是小紅書共3大大陸熱門社群帳號，而在59歲生日這天，她不只罕見發文吐露心聲，還上傳一隻可愛的Vlog短影音，被外界認為有望復出螢光幕。
吳尊PO愛妻照放閃！甜喊「我們的30週年」 粉絲卻轟騙局：當年宣傳單身
前偶像團體「飛輪海」成員吳尊，因帥氣外型擄獲不少女粉絲，即使婚後依舊有著高人氣，近年將重心轉移至家庭生活，不時透過社群平台分享與老婆林麗瑩、兒女NeiNei及Max的互動日常。昨（1）日吳尊在社群平台PO照放閃，甜蜜寫下「我們的30週年」 ，不過底下中國網友卻是留言嘆「當年還宣傳單身」。
痛失大S將滿一年！S媽「心被填滿了」久違露笑容 現況曝光
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲，消息震撼外界，也讓S媽承受難以承受的喪女之痛。當時她情緒一度潰堤，不僅長期失眠、夜夜落淚，甚至求助身心科，坦言內心彷彿「破了一個洞」。記者林汝珊
馬俊麟久違露面 「出獄」回家淚崩：人生總有很多遺憾
馬俊麟久違露面 「出獄」回家淚崩：人生總有很多遺憾
和陳大天修成正果！劉樸首度以人妻身份過年 心情全說了
和陳大天修成正果！劉樸首度以人妻身份過年 心情全說了
遭索討16萬！方順吉桃色摩鐵糾紛疑仙人跳 怒嗆對方發不自殺聲明
43歲歌手方順吉近日疑捲入桃色糾紛。有人指控他私約人妻到摩鐵，並稱受到恐嚇及電話騷擾，甚至公開雙方對話。隨後又出現自稱女方男友的人，向方順吉索討16萬8888元紅包，疑似仙人跳。林宜君
小S愛女Lily戀愛了？澳洲同框高帥男被直擊 私下互動畫面曝光
女星小S與許雅鈞結婚超過20年，育有三個寶貝女兒，分別是長女Elly（許曦文）、次女許韶恩（Lily）、小女兒許曦恩（許老三），一舉一動都頗受關注。近日，有網友目擊到Lily現身澳洲，旁邊還有一名帥氣男子同行，兩人互動掀起網友熱議。蔡佩伶報導