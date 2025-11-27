李灝宇 莊陳仲敖 拚為台出征WBC
台灣旅美強打李灝宇、強投莊陳仲敖，今年都打出小聯盟生涯最佳賽季，季後分別被所屬的老虎、運動家納入大聯盟40人名單。兩人27日出席媒體見面會，坦承都已接到經典賽中華隊徵詢，高度意願代表台灣出戰，但目前仍需球團、經紀公司與中華隊三方協調。
22歲的李灝宇今年在老虎3A待滿全季，出賽126場繳出打擊率2成43、14轟、61打點、22盜佳績。其實他今年曾經面臨連續遭到觸身球，導致臉部受傷的陰影，還因而求助心理醫師1至2個月；守備方面也因為球隊需要，守了生涯單季最多的60場三壘，最終也成功克服「三壘邊線」的心魔。
「我對三壘那條線很挫折、一開始不敢跨過去，怕會抓不到一壘跑者、無法轉身傳二壘，也害怕三壘行進間的傳球，」李灝宇說，幸好教練鼓勵他不要急，抓跑者的時間絕對足夠，才逐漸克服。最終如願進入40人名單，希望明年開季就能從大聯盟出發，而且保持穩定出賽。
中職今年最佳九人二壘手李凱威、三壘手吳念庭都是左打，右打的李灝宇能勝任二、三壘，讓中華隊人手更為整齊。李灝宇也表示「沒意外一定打經典賽」，只要徵召的技術性問題都能克服，希望打出比前年參加杭州亞運更像職業選手的表現。
25歲的莊陳仲敖今年初在經典賽資格賽克服台北大巨蛋滿滿台灣球迷的期許壓力，對西班牙先發好投，雖然球季因而提早開機，季中有遇過小疲勞，但經過國際賽洗禮，面對小聯盟打者能夠放鬆去投，最終在運動家2A出賽28場，繳出6勝11敗、自責分率4.08的成績單。
由於全季都在2A出賽，莊陳仲敖坦承被通知進入40人名單時，感覺「很不可思議」。至於明年經典賽，莊陳仲敖表示個人非常想參加，「因為幫助中華隊，又是棒球的最高賽事。但現在進入40人名單，兩邊其實蠻抉擇的，還需要和經紀公司、中華隊以及母隊一起討論怎麼安排。」
