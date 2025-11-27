李灝宇、莊陳仲進40人名單 表態願為明年經典賽效力

各自在老虎隊與運動家隊的小聯盟打拚，李灝宇和莊陳仲敖今年才在台灣的媒體見面會首次碰面。

莊陳仲敖說，今（2025）年最大收獲是保持身體健康，2A出賽投145.2局，為該聯盟最多，145次3振是生涯新高，還被放入40人名單。

奧克蘭運動家隊2A投手莊陳仲敖表示，「遇到低潮的話就可能就是馬上忘掉嘛，因為下週就馬上有下一場比賽，就是盡量去把自己調整到最好。」

李灝宇自認首次打滿整季，在3A繳出14支全壘打、61分打點，並進入老虎隊40人名單，是最大進步，但他說今（2025）年遇到滿多之前沒遇過的事，尤其是被球砸到頭，雖然鼻樑沒斷，鼻中隔斷掉，天氣一變右邊吸不到，練球時也會閃。

底特律老虎隊3A內野手李灝宇回憶，「滿嚴重的，但教練他們其實也滿耐心，有給我時間，可是我覺得這個時候如果不上場，一個機會落掉我要怎麽上去。」

透過球隊心理醫師近2個月的諮商，李灝宇走出陰影，繳出亮眼成績。面對明（2026）年3月的經典賽，兩人都說有接獲徵詢，有意願為國效力。

莊陳仲敖表示，「能幫國家效力這個穿上這一件衣服，就是非常重大的事情，我自己也是很想要參加這比賽，就是可能後面規劃也不確定會有什麼發展這樣子。」

李灝宇說，「我覺得都碰嘛，球來就打，管他是誰對不對，在短期賽事大家誰厲害誰不知道。」

李灝宇說，若能披上國家隊戰袍，沒什麼好想的，球來就打。而展望2026新球季，已進40人名單的兩人目標就是大聯盟，李灝宇還希望拚開季，拚一整年成為第一個站穩大聯盟的台灣選手。

