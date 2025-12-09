李炳憲入圍金球影帝！將正面對決李奧納多、甜茶 寫下韓國影壇首例

娛樂中心／綜合報導

第83屆金球獎入圍名單正式公布，影壇再度掀起話題。其中最受矚目的焦點之一，莫過於韓國影帝李炳憲成功擠進金球影帝的入圍名單，將正面對決好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐，以及新生代男神「甜茶」提摩西夏勒梅，寫下亞洲演員難得的里程碑。

李炳憲此次憑藉新作《徵人啟弒》入圍金球獎電影類最佳男主角，成為極少數獲得金球肯定的韓國男星之一。他先前在韓國本土頒獎季雖與青龍獎影帝擦身而過，卻成功打入更具國際指標性的金球獎名單，被外界視為邁向奧斯卡的重要跳板。近來他頻繁現身歐美影展與宣傳活動，與導演朴贊郁一同積極為作品造勢，顯然已在好萊塢累積相當聲量。

李奧納多憑藉《一戰再戰》入圍金球獎。（圖／翻攝自IG @onebattleafteranothermovie）

本屆金球獎向來偏愛具票房與知名度的演員，李奧納多狄卡皮歐憑《一戰再戰》再度入圍，他在片中徹底跳脫過往偶像形象，展現成熟而複雜的角色層次，被視為影帝大熱門；而提摩西夏勒梅則以新作再闖金球，持續鞏固新世代實力派地位。李炳憲在這樣的競爭陣容中突圍，被認為意義遠超勝負本身。

值得一提的是，原本代表台灣角逐最佳非英語電影的《左撇子女孩》，最終未能進入入圍名單，留下些許遺憾。相較之下，李炳憲的入圍更顯難能可貴，也讓外界重新關注亞洲演員在國際影壇的能見度。

第83屆金球獎頒獎典禮預計於2026年1月12日舉行，影帝戰況備受矚目。無論最終是否奪獎，李炳憲能與李奧納多等好萊塢巨星並列入圍，已被視為韓國電影走向世界的重要時刻，也為亞洲演員寫下新的歷史篇章。

