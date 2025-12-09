李炳憲獲金球影帝提名！ 將與李奧納多角逐大獎

李炳憲獲金球影帝提名。（圖／翻攝自Instagram@ byunghun0712）

南韓知名男演員李炳憲曾以電影《萬惡新世界》橫掃韓國三大電影獎（青龍、百想、大鐘）影帝，是韓國影壇史上唯一同年獲大滿貫影帝的演員，即使曾捲醜聞仍不滅其地位。而美國第83屆金球獎入圍名單8日揭曉，李炳憲獲得音樂喜劇類最佳男主角提名，將與李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）角逐影帝，引起國際關注。

第83屆金球獎入圍名單揭曉，電影類以《一戰再戰》獲得9項提名最為風光。而李炳憲也以《徵人啟弒》獲得音樂喜劇類最佳男主角提名，將與李奧納多狄卡皮歐《一戰再戰》、提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）《橫衝直闖》、喬治克隆尼（George Clooney）《影星傑凱利》、伊森霍克（Ethan Hawke）《藍月終曲》、傑西普萊蒙（Jesse Plemons）《暴蜂尼亞》角逐獎項。

《徵人啟弒》除了獲得音樂喜劇類最佳男主角提名，也獲得最佳音樂/喜劇類影片、最佳外語片共3大獎提名。

此外，最佳動畫片提名名單也相當吸睛，《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》強勢入圍，將與全球熱度居高不下的《Kpop獵魔女團》、《動物方城市2》、《再見未來男孩展開角逐戰》、《地球特派員》、《小雨愛蜜》展開角逐之戰。而《Kpop獵魔女團》主題曲〈Golden〉也獲得了最佳原創歌曲提名。

