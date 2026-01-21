李燕不拍戲 原來都在做很有意義的事

〔記者林南谷／台北報導〕過去曾是三立當家花旦的女星李燕，主演不少經典八點檔，是婆婆媽媽相當喜案的本土劇演員，3年前拍完《一家團圓》淡出戲劇圈，全心投入自創保養品牌，2年沒拍戲的她，去年底宣布加盟新東家「齊石」，成為楊貴媚、鍾欣凌、丁寧的師妹。

今(21)日上午，李燕感性在臉書發聲，表示能帶媽媽出國走走，不是因為她有空，而是因為自己懂了：「陪伴，不能等。」

一早，李燕和家族共10人開啟北海道之旅，她開心說：「把時間留給最重要的人。」

