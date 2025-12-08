李燕復出接戲 成影后師妹

李燕暌違演員身分2年多，8日宣布加入新東家正式回歸。（陳俊吉攝）

8點檔女神李燕8日宣布加入新經紀公司齊石傳播，成為楊貴媚、鍾欣凌、丁寧等影后的師妹。她日前曾發文透露爸爸住院，昨解釋爸爸因鉀離子過高，引發尿毒症，2日昏迷不醒，她是在郵輪上接獲消息，當下焦急到一直哭，下船後直奔彰化，所幸爸爸住院治療3天後就醒了，現管子已拔掉，應該本周就能出院。她笑說：「可能我正能量太強，用愛醫治了我爸！」

李燕表示，爸爸身體這陣子一直不佳，上月才剛裝心臟支架，還有肺氣腫、肺部感染，因用藥太多導致腎衰竭引發尿毒症，結果因為鉀離子過高導致昏迷不醒。她透露，父女兩上個月剛和好，之前有1年沒有講話，是爸爸做心臟支架手術住院時透過姊姊找她，「他說不想留下遺憾」，結果她殺去醫院之後，「他手顫抖地抓著我道歉，因為情緒很激動，儀器還一直逼逼逼、一直叫」，言語中滿是心疼與不捨。

至於吵架原因，是1年前她擔心爸爸無聊，興沖沖帶了愛犬、姊姊跟一票朋友去彰化找爸爸烤肉，「他看到我的狗就瞥一眼，罵我狗奴才」，本來不想在意，照常整理烤肉裝備，結果聽到爸爸在房間對著姊姊繼續偷罵她「不好好工作，養一隻狗」，讓她當下氣到甩頭走人，1個月前才在醫院和解。

其實她高中時因父母離婚，曾與爸爸斷聯10多年，約3年前關係才改善。最近因爸爸生病，她過著台北、彰化兩地跑的日子，9日會再下一趟彰化準備幫爸爸辦出院。

當CEO兩年沒拍戲

她成立美妝保養品牌多年，已2年完全沒拍戲，被問CEO計畫復出原因？她笑回：「我這半年很閒！11月業績還創7年來新高，現在公司行銷、設計、客服等每個環節都有人了，不需要我在公司待這麼久，每天跟老公對看也不是辦法。他現在應該超開心自由了，他不管我做什麼都會支持！」也透露老公在她的調教下愈來愈浪漫、懂生存，「結婚兩年多，目前算是很不錯的階段，現在覺得這婚結對了，以後就不知道。」

見丁寧金馬獎杯羨慕

她坦言之前拍戲時看到丁寧的金馬獎杯子就很羨慕，打開手機看到鍾欣凌不是主持就是各種戲劇，且什麼都可以演，每種角色都能成功挑戰，因此她2年前就主動鎖定想跟齊石傳播合作，卻與老闆Tina互相一直錯過，終於在9月底簽約，「我要宣布可以開始接戲了，有適合的角色都歡迎找我」，她不排斥接演8點檔，但也希望能有機會挑戰演出不同於以往形象的角色，醜的、搞笑的、變態、女打仔皆可。當被問是否看到前男友趙駿亞新聞，她秒回「沒有耶」隨即離席。