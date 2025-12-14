李燕才簽新公司赴北京「到處籌錢」 悲嘆：丟臉丟到大陸

李燕日前宣布加入新經紀公司。(圖／中時資料照)

李燕先前長達2年多完全沒拍戲，將事業重心放在自創的妝保養品牌，近來宣布加入新經紀公司齊石傳播，成為影后楊貴媚的師妹，重啟的演藝事業備受看好，沒想到前往北京時，遇到突發狀況，讓她不禁感概：「丟臉丟到大陸來」。

李燕在臉書曬出站在雪地裡的照片，雖然僅穿單薄外套禦寒，不過臉上露出一抹微笑，心情似乎不錯，事實上，她其實才剛「歷劫歸來」，原來是抵達北京的第一晚，就遇到包車的人前來收帳，一共得支付5200元人民幣，沒想到在台灣都綁訂好的信用卡，額度只能刷3千元人民幣，接著就不允許再進行任何消費，讓她當下相當傻眼。

李燕隨後便開始向友人們借錢，好在有人大手筆直接借出2萬人民幣，這五天足以在北京好好生活，讓她開心直呼：「今天吃飯的時候，都感覺自己像個有錢人了，有錢真好」，不過對於自己遇到的突發狀況，還是感覺到相當不好意思：「丟臉丟到大陸來」。

PO文曝光後，掀起網友議論：「支付寶很方便」、「我上次去上海刷了2千人民幣，就被鎖卡了」、「我今年也遇到一樣的情形，四處去調錢，真的好尷尬」、「幸好有朋友幫忙，不然麻煩就大了」、「對去大陸的遊客相當不方便」、「去大陸現金比較方便，就怕綁什麼都沒用」。

