李燕本有望回歸《百味人生》！殘念原因曝光 宣布回歸當演員：想當變態

記者趙浩雲／台北報導

李燕回歸演藝圈，宣布加盟新經紀公司。（圖／記者趙于瑩攝影）

八點檔女神李燕創立保養品牌之後成為美妝CEO，休息3年沒拍戲，於近日加盟新經紀公司，今（8）日睽違多年以演員身份公開露面，一身全黑勁裝、化上煙燻妝帥氣現身，她也宣布要回歸演戲了，不論有任何戲約，只要有適合的角色都很歡迎找她。而她透露本來要演出三立台八《百味人生》，但後來因為覺得角色太過重疊，以前已經演過類似角色了，所以後續才沒有答應。

李燕透露，自己這三年專心經營事業，11月雙十一時業績甚至創下七年來新高。她笑說過去只重視周年慶，但今年特別多花心力準備，生意表現讓她很有成就感。也因公司團隊已運作成熟、各環節都有專業人員，她不需要長時間待在公司裡，才開始思考能不能回到表演工作，「不然我在家每天都跟老公對看」

她坦言，這段期間看了《如果我不曾見過的太陽》等作品，心裡常忍不住想：「如果這角色我來演會怎麼樣？」拍戲拍了二十年，心中還是會羨慕能挑戰不同角色的演員，也讓她萌生重回戲劇圈的念頭。「我媽每天都在看三立八點檔重播。她沒戲看會一直問我，仔仔（謝承均）也是問他媽媽之後才回來拍八點檔。」李燕笑說，如果有好的角色找上門，她完全不排斥。

李燕透露今年《百味人生》劇組有找她回來演出。（圖／記者趙于瑩攝影）

李燕簽約齊石傳播，成為楊貴媚、鍾欣凌、丁寧等人的師妹，她分享沒有拍戲的這幾年，她一直在觀察市面上的經紀公司，「我其實有鎖定齊石。」她說，看著丁寧、鍾欣凌等影后在戲劇主持領域發光，每個角色類型都能挑戰，也讓她特別想加入。「我每次打開手機，不是鍾欣凌主持，就是她演戲。什麼都能演，太厲害了。」她直言，齊石的演員風格多元，是她下定決心的重要理由。

李燕透露，目前已正式開放接戲，只要是符合她的角色都可以找她，「八點檔也不排斥。」公司則認為她長相太善良，才會建議她畫上煙燻妝，展現不同面貌。「我今天一直在冒汗，太久沒有這樣對外工作了。」談到想挑戰的角色，她笑說很想嘗試丑角或搞笑角色，因為過去從沒機會扮醜，如果要演殺人犯、打仔或需要跳海、翻班的角色，她也不抗拒，「變態角色我也很愛，那種眼神我覺得很好玩。」

李燕說，媽媽一直很希望她回到戲劇圈，但也會擔心拍戲太累，怕她身體負荷不了。不過只要女兒出現在電視上，媽媽就會固定追劇，甚至半夜十二點、清晨五點都會爬起來看重播，所以這次回歸戲劇圈，希望可以挑戰更多不同角色。

