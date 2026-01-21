李燕淡出演藝圈真相！不拍戲的日子竟都在做這件事 全網驚呼

記者林宜君／台北報導

曾經是三立當家花旦的李燕，如今淡出演藝圈，專注於自創品牌與家人生活。（圖／翻攝自李小燕正面思考團FB）

曾經是三立當家花旦的李燕，如今淡出演藝圈，專注於自創品牌與家人生活。她近日在社群平台分享感性心聲，透露自己不拍戲的日子其實都在做「更有意義的事」，用行動實踐陪伴家人的理念。

三年前拍完《一家團圓》後，她逐漸淡出演藝圈，全心投入自創保養品牌，並積極經營事業。（圖／翻攝自李小燕正面思考團FB）

李燕過去主演多部經典八點檔，深受婆婆媽媽觀眾喜愛。三年前拍完《一家團圓》後，她逐漸淡出演藝圈，全心投入自創保養品牌，並積極經營事業。去年底，她宣布加盟新公司「齊石」，正式成為楊貴媚、鍾欣凌、丁寧的師妹。

李燕在臉書感性分享近況，她寫道：「陪伴，不能等。」（圖／翻攝自李小燕正面思考團FB）

今（21）日，李燕在臉書感性分享近況，她寫道：「陪伴，不能等。」並透露自己與媽媽及家族共10人，開啟了北海道之旅。李燕表示，能夠把時間留給最重要的人，遠比工作與拍戲更讓她滿足與充實。這段自我充電與陪伴家人的日子，也讓李燕獲得粉絲高度肯定，大家留言讚賞她懂得生活重心，也感受到她由內而外的幸福感。

