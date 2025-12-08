李燕爸爸「鉀離子過高昏迷」 3天後甦醒：我用愛醫治他

李燕轉型CEO兩年，這些日子她鮮少在螢光幕前曝光。8日加盟新經紀公司，成為楊貴媚、鍾欣凌師妹。記者會上她聊到近日都在照顧爸爸，日前她帶員工去旅遊，沒想到在船上時接到姐姐的電話，爸爸因為鉀離子過高昏迷，「他有裝心臟的支架，用藥太多，又洗腎，後來心臟衰竭。」她在船上一直哭，隔天下船直接奔回彰化老家，「我用愛醫治了我爸，三天就醒來了，之後也不用繼續洗腎。」

李燕。（圖／小娛樂）

李燕表示，現在她每天控管爸爸的飲食，連水喝多少都被他嚴格管制，下禮拜有機會可以出院，讓她心裡一顆大石頭放下。她笑說，其實在爸爸住院前，父女倆已經長達一年不說話，期間爸爸一直透過姐姐跟他道歉，她都不理會，直到這次住院，兩人才破冰。

至於吵架的原因，李燕笑說其實很無聊，當時她覺得爸爸一個人住在彰化太無聊，約了姐姐、帶著狗一起去找爸爸烤肉，沒想到一開門爸爸看她抱著一隻狗馬上說：「狗奴才」，接著又跟姐姐在房間裡罵她不好好工作、養一隻狗，「其實他自己也有養流浪狗，我也不知道他那天為什麼會那樣，他後來跟我道歉的時候說，他當時老歡癲。」

破冰時，爸爸激動地在發抖，抓著李燕的手道歉，父女關係目前都沒有問題，也沒有再吵過假，她現在只希望爸爸的身體能健康，讓她下禮拜順利辦出院手續。