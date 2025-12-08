李燕爸爸昏迷送醫！她郵輪上痛哭 揭「1年沒說話」內幕

李彥宣布加入新公司。（圖／記者陳怡伶攝）





本土劇女星李燕宣布加盟新公司，今（8）日舉辦記者會，前陣子她在社群提到父親住院的消息，今天也還原得知消息的情況，當時她正在員工旅遊，「在郵輪上面最後一天收到爸爸昏迷不醒的消息，我在船上只能一直哭。」更坦言與父親已經一年沒說話。

李燕透露，爸爸是因為鉀離子過高，原本因為心臟裝支架，身體已經不是很好，後來因為用藥太多腎衰竭導致昏迷，她得知消息後除了哭什麼事情都沒辦法做，隔天一下郵輪就直奔醫院。

所幸李燕爸爸在治療第三天就醒了，讓她笑說「我覺得我用愛醫治了我爸」。不過她也坦言父女倆已經有一年多沒有講話，起因是一年前李燕擔心住在彰化的爸爸無聊，帶著姊姊、朋友以及愛犬一起回家烤肉，「他看到我的狗瞥了一下，罵我狗奴才。」李燕沒有計較，沒想到後來又聽到爸爸說她不好好工作、養狗，讓她直接氣到甩頭就走。

後來，李燕爸爸透過姊姊道歉，「他看到我手就這樣抓著，很激動顫抖道歉，我就看到儀器一直逼逼逼。」兩人才和好。如今爸爸身體也漸漸恢復，李燕提到爸爸這週就可以出院，心情也輕鬆不少。



