李燕爸爸昏迷送醫！郵輪上收到消息崩潰 3天後甦醒：我用愛醫治了他

藝人李燕今（8）日宣布加盟新公司齊石傳播，成為楊貴媚、鍾欣凌、丁寧的師妹。稍早她向媒體透露，這段時間爸爸身體出現狀況。李燕上週員工旅遊時接到爸爸昏迷不醒的消息，下船後她便立即回到彰化探望爸爸，所幸爸爸的情況有好轉。

李燕透露爸爸先前昏迷。（圖／黃鈺晴攝）

李燕解釋，爸爸是鉀離子過高導致的，而爸爸原先心臟就有裝支架，「因為用藥太多了引發腎臟衰竭，就是所謂的尿毒症，我就是在船上就是一直哭，因為除了哭，真的什麼事情都沒辦法做。」回憶當時爸爸的狀況，從第一天裝管子到第三天自己回到彰化照顧他，指數就漸漸恢復正常，這週就可以出院了，之後她也嚴格控管爸爸的飲食及復健，連喝多少水也嚴格控制，讓她直呼：「是我用愛醫治了我爸爸！」

此外，李燕也提到，其實父母在自己高中離婚後，與爸爸已經10幾年沒有往來了，一直到這幾年，關係才比較改善了，而在爸爸這次生病之前自己也有一年沒和父親說話，是爸爸透過姊姊問自己要不要去探望他，父女倆才因此破冰，「上一次去看他（爸爸）的時候，他看到我的手就這樣抓著，顫抖得很厲害，然後跟我道歉很激動，還可以聽到那個儀器一直叫一直叫。」

至於吵架原因，她也表示其實很無聊，當時自己看爸爸一個人住彰化很無聊，所以自己帶著愛犬，還約了姊姊一起到家裡烤肉，沒想到爸爸一看到自己抱著狗進門，就罵了句：「狗奴才！」接著又聽到爸爸在屋裡偷罵自己：「不好好工作，養一隻狗」讓她感到莫名其妙，「我就甩頭就走，然後一年不跟他講話。」





