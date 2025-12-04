李燕爸爸爆住院「急取消行程」 親揭現況：健康最珍貴

李燕透露爸爸住院的消息，最新狀況也曝光。（圖／翻攝自李燕臉書）





女星李燕憑藉多部八點檔走紅，近年來積極發展副業，將自創的保養品牌經營得有聲有色，堪稱是最美CEO。不過上月20日生日當天，李燕在社群平台坦言「今年生日不太好！」原來是父親身體出狀況，如今現況也曝光。

李燕在生日當天難過發文，「今年生日不太好！原訂的計劃全部都取消，直奔彰化。」她也感謝護理師耐心照顧爸爸，「很神聖也很辛苦的職業，真的不容易！」李燕也感嘆這一兩年經常帶長輩進出醫院，「健康才是最珍貴的」。

李燕為父親取消行程，緊急趕到醫院。（圖／翻攝自李燕臉書）

事隔半個月，李燕在4日更新好消息，「爸爸的鉀離子恢復到 4.8，那是我這幾天最想看到的數字。」就像是亮起一盞希望的燈，「危險已經離開，再撐一下就好。」不過李燕也進一步提到，「鼠蹊部的管路需要再觀察一週，如果腎臟表現穩定，就能順利拔掉，一步一步，都是往康復方向走。」

李燕認為，照顧病人除了是體力的考驗，也是心靈的考驗，「但今天，是讓人安心的日子。爸爸很努力，彰基的醫護也很用心，而我也一直相信著。」



