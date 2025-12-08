李燕爸驚傳昏迷！在郵輪上收訊息崩潰「下船急奔醫院」4病纏身緊急洗腎

記者趙浩雲／台北報導

李燕回歸演藝圈，宣布加盟新經紀公司。（圖／記者趙于瑩攝影）

藝人李燕宣布加盟新經紀公司，成為鍾欣凌、丁寧、楊貴媚的師妹，今（8）日睽違多年在媒體面前露面。日前她發文表示爸爸住院，今天解釋爸爸是因為鉀離子過高，引發尿毒症昏迷不醒，她接到消息的當下人正在郵輪上，當下難過到崩潰大哭，並表示其實跟爸爸吵已經有一年沒有講話，藉由這次生病父女才真的和好：「爸爸說不要留下遺憾」。

李燕說爸爸身體這陣子一直不佳，在昏迷之前心臟裝支架，還有肺氣腫，還肺部感染，因為用藥太多導致腎衰竭還引發尿毒症，結果因為鉀離子過高導致昏迷，當時因為她人在郵輪上，接到消息之後情緒崩潰，「我就一直哭一直哭，那時候是在郵輪上的最後一天，覺得什麼事都沒辦法做，隔天就直奔彰化」，爸爸還在鼠蹊部上裝管子，進行臨時性洗腎，所幸爸爸經過三天治療就醒了，現在管子已經拔掉，讓她笑說「我覺得我用愛醫治了我爸！」

廣告 廣告

李燕爸爸（右）在上個月底經傳昏迷住院（圖／翻攝自臉書）

李燕表示，這一次爸爸生病之前父女已經有一年沒有講話，是爸爸透過姊姊找他和好，「他說不想留下遺憾」，結果殺去醫院之後「他顫抖手抓著我跟我道歉，我看到儀器一直逼逼逼逼，一直叫」言語中滿是心疼與不捨。至於吵架原因是因為一年前，李燕擔心爸爸無聊，帶了愛犬、姊姊跟一票親友去彰化找爸爸烤肉，「他看到我的狗 就撇一眼，罵我狗奴才」，本來不想要在意，照常下裝備收拾，結果聽到爸爸在家裡跟姊姊罵她「不好好工作，養隻狗」，讓她當下氣到甩頭走人。

李燕說其實跟爸爸很少為了這種事情吵架，父女關係也是這兩三年才改善不少，她這一陣子都過著台北、彰化兩地跑的日子，今天記者會結束之後，明天會再下去一趟彰化幫爸爸辦住院，現在心情也輕鬆了不少。

更多三立新聞網報導

周杰倫現身101「賈永婕親自迎接」被直擊合照擺臭臉！背後原因曝光了

小煜離婚！棒棒堂六棒「人生勝利組是他」 過氣藝人變身餐飲CEO

嗆曾格爾是「登山情色詐騙女」正宮沒與富商尪離婚！揭三年婚變歷程

棒棒堂小煜震撼宣布離婚「換方式陪伴」一票人狂歪樓：跟王子有沒有關係

