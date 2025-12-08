李燕特訓直男老公2年 虧尪「為了活下去」

李燕（右）、陳茂榮結婚2年多。翻攝李燕正面思考團臉書



李燕與知名露營平台「露營瘋」的負責人威哥（陳茂榮）結婚2年多，今（12╱8）出席加盟新東家齊石記者會時笑說：「老公婚後為了活下去，變得非常浪漫」。

11月20日是李燕生日，本來陳茂榮要帶她去慶生，「後來我爸突然轉院、狀況很不好，我們就下彰化，當天晚上老公自己先回來，我在彰化待3天，後來我自己開車回來台北，到家10點多發現書桌上有燭光，我老公突然從吧檯後面穿著睡衣跳出來，原來燭光是我的生日蛋糕，他就跳出來唱生日快樂歌、送我禮物」。

廣告 廣告

李燕出席加盟新東家齊石記者會。黃于珊攝

陳茂榮婚前是標準直男，李燕坦言：「其實我們在婚姻的前期有很多磨合，他可能不習慣旁邊多1個人，我也不習慣這個人怎麼這麼直男，直到妳得告訴他生氣了要牽手、生氣要哄老婆，他以前不會做這些事情的，但他現在超會。」並甜蜜表示：「結婚2年多，現在算是很不錯的階段，現在會覺得這個婚結對了，以後不知道，這1年多來漸入佳境。」

更多太報報導

李燕被罵「狗奴才」與父冷戰1年 CEO年營業額破億犯戲癮

安歆澐抓包老公雙不倫鐵證 公開小三照片

朱孝天親揭「被退出F4」內幕 點名相信音樂：麻煩高抬貴手