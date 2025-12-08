李燕簽約新東家！認想挑戰扮醜、搞笑角色 笑曝老公被她調教得更浪漫

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

藝人李燕自2022年演出8點檔《ㄧ家團圓》後便消失8點檔3年，這段時間全心投入自創的保養品產業。而今（8）日李燕加盟新公司齊石傳播成為楊貴媚、鍾欣凌、丁寧的師妹。談起與齊石的緣份，她透露，其實早在兩年前就有在觀望，而在看到丁寧與鍾欣凌在戲劇上亮眼的表現，讓身為演員的她也期望未來可以挑戰其他不同以往的角色。

李燕加盟新公司齊石傳播成為楊貴媚、鍾欣凌、丁寧的師妹。（圖／黃鈺晴攝）

被問到為何會想回歸，李燕坦言，因為公司部門都有專人負責，自己就不用常常到公司，且近年來看到很多影集，心裡面會羨慕可以挑戰不同的角色，另外一個原因其實是因為媽媽，只能在12點和凌晨5點看自己以前演的8點檔重播，連她近期出演的綜藝節目《花甲少年去旅行》也重看了許多次。

廣告 廣告

由於近年來，李燕都專注於保養品事業上，被問到身份會不會轉換不過來，她也坦言會，開會時會不小心有「CEO的樣子」接著她解釋：「就是喜歡指使別人、下指導棋，做決策這樣子，可是演員的話應該就是要廣聽大家的意見，而不是只做自己想做的。」

至於未來是否還會回歸8點檔，李燕也表示不排斥，接著透露，其實三立這次的8點檔也有來找她，只是因角色與過往重疊，所以才婉拒。至於最想挑戰的角色，李燕則表示，想嘗試扮醜、搞笑或是殺人魔等。因為之前方馨為戲剃光頭，自己是否能接受，她雖然不排斥，但因為小時候曾經不小心摔到水溝，所以害怕剃了頭型不好看。而李燕今天也被發現妝容與過去不同，她坦言，因為公司覺得自己長得太善良，所以希望透過不同風格的打扮，吸引更多角色的機會，目前還未收到戲約的她，也向大家喊話，如果有適合自己的角色，歡迎來找她。

接著，李燕提到，老公陳茂榮也非常支持自己的決定。說到夫妻倆的相處，她表示，老公已經被自己調教得比較浪漫。李燕10月生日時，原本兩人已經相約要慶祝，但因為爸爸轉院所以取消，當時她先留在彰化照顧爸爸，老公則先回家，沒想到她隨後回家時發現桌上有一道燭光，這時老公穿著睡衣從吧台跳出來唱生日快樂歌，讓她嚇了一跳。李燕坦言，結婚前期老公真的很直男，是她不斷跟對方說要怎麼做才漸漸變得浪漫，讓她笑說兩人婚姻漸入佳境，「這個婚結對了。」





更多FTNN新聞網報導

李燕爸爸昏迷送醫！郵輪上收到消息崩潰 3天後甦醒：我用愛醫治了他

許效舜成台語推廣大使！以自創曲談角色與人生 「表演的靈魂來自生活 」

莊凱勛扮變裝皇后感謝評審肯定 《妮波自由式》登韓最大OTT平台增添台劇國際曝光

