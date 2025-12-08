李燕結婚2年驚吐「尪很想活下去」 老公做一事她大讚：結婚結對了！

記者趙浩雲／台北報導

李燕回歸演藝圈，宣布加盟新經紀公司。（圖／記者趙于瑩攝影）

藝人李燕宣布加盟新經紀公司齊石傳播，成為楊貴媚、鍾欣凌、丁寧等影后們的師妹，今（8）日睽違多年在媒體面前露面，一身全黑勁裝化上煙燻妝帥氣現身，宣布可以回歸演戲了，不論有任何戲約，只要有適合的角色都很歡迎找她，而她跟老公「新店陳大少」陳茂榮結婚2年多，也暢談了與老公的婚姻日常，笑說現在「覺得結婚結對了！」

李燕再婚老公2年多，笑說現在一切幸福美滿，也很享受現在的夫妻日常。還大讚老公在經過她的調教之下變得更浪漫了，表最近爸爸生病的關係，生日的慶祝只好取消，老公陪她南下彰化照顧爸爸，當天先行北上，她後來自己開車回來之後，看了監視器發現書桌上一直有不明火光，到家之後發現老公穿著睡衣從吧台跳出來送了生日蛋糕與禮物，「我當下整個嚇到，他（老公）躲很久，我們有互相定位，他一直看我的定位」。

李燕、陳茂榮常放閃。（圖／翻攝自陳茂榮臉書）

李燕坦言在婚姻前妻有很多磨合，老公不習慣旁邊固定多一個人的感覺，老公一開始是一個大直男，「我會說生氣要牽手，生氣要哄老婆，他現在都會了，他吵架都喜歡不講話的人，我是一個非得把話說清楚的人」，現在是在一個「漸入佳境」的情況，因為都是因為老公想要活下去。

而今年的生日禮物是一條Tiffany的手鏈，但其實老公已經送過她了，今年收到的是第二條，她自己則會回送老公一趟旅行，去年去了重慶，今年去了韓國，平時也會送老公一些小禮物。

