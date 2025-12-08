李燕被罵「狗奴才」父女冷戰1年 爸爸昏迷洗腎...病房一幕讓她淚崩和解

李燕簽約新公司。(記者王文麟攝)

〔記者李紹綾／台北報導〕李燕宣布加盟新東家，成為楊貴媚、鍾欣凌、丁寧師妹，她休息2年沒拍戲，久違面對大陣仗的媒體，當下有點嚇到，透露前陣子爸爸腎衰竭住院，父女冷戰一年，因為此次的生病大和解。

李燕上週帶著公司員工搭郵輪，最後一天突然接到噩耗，她的爸爸突然昏迷不醒，「我在船上好擔心，一直哭、一直聯絡」，下遊輪立刻奔到醫院，笑說：「大概是我的正能量太強裂了，用愛醫治了我爸爸。」

原來李燕的爸爸腎衰竭住院，師姐丁寧幫忙介紹醫院，「他上個月心臟裝支架、肺氣腫，後來用藥太多，鉀離子過高引發腎臟衰竭(尿毒症)」，必須立即洗腎，她在醫院照顧爸爸三天，第三天指數正常才降到正常值，回憶當時那段歷程，她說：「除了哭什麼事情沒辦法做。」李燕開心爸爸病況恢復快速，「今天我聯絡看護，他的管子可以拔掉了。他很LUCKY，不用終身洗腎，這星期就能出院。」

李燕提到，父母在她就讀高中時離婚，與爸爸本就不常聯絡，兩人一年前吵架更是因「一件極度無聊的小事」，被問是什麼事？她笑說：「他自己住彰化很無聊，我興沖沖帶著我的狗，還約了朋友和姊姊去他家烤肉。他門一開看到我的狗，就瞟了一眼罵我『狗奴才』。我還想說算了，結果他在屋裡又跟我姊姊罵我『不好好工作，養一隻狗』。我的狗陪了我這麼多年，我就覺得莫名其妙，甩頭就走，一年沒跟他講話。」

直到上個月李父因心臟問題住院，父女才第一次破冰，李燕說：「他透過我姊跟我道歉，我原本都不理。」後來透過姊姊問她：「要不要去看他？他不想讓自己後悔。」她到醫院探望爸爸時，「他手顫抖著抓著我，很激動地道歉，還聽到儀器一直嗶嗶叫」，如今爸爸即將出院，李燕也正式回到演藝圈，用更堅定也更柔軟的姿態迎接新人生階段。

