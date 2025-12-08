李燕被罵「狗奴才」與父冷戰1年 CEO年營業額破億犯戲癮

李燕2年沒拍戲，不排斥回歸8點檔。黃于珊攝



李燕今（12╱8）舉辦加盟新東家齊石記者會，成為楊貴媚、鍾欣凌、丁寧師妹，談到冷戰1年的爸爸前陣子腎衰竭住院，父女因此破冰，她很開心爸爸不用終身洗腎，「明天我要下彰化，幫我爸辦出院」。

其實李燕父母在她高中時就離異，她與爸爸10幾年沒有往來，這幾年關係才改善一點，被問父女倆1年前吵架原因，她笑說：「為了一個很無聊的事情，我想說他自己住彰化很無聊，我就興沖沖帶著我的狗，約了我朋友、姊姊一起去他家烤肉，結果他一開門看到我的狗，就罵我狗奴才。」

廣告 廣告

一開李燕還沒發脾氣，「後來他（爸爸）跟我姊姊在屋子裡罵我怎麼不好好工作、養隻狗啊，我就覺得莫名其妙，我甩頭就走，1年不跟他講話」。爸爸之後解釋自己那天不知道哪根神經不對，不過2人和好後就不太會吵架了。

創立保養品牌7年，李燕年營業額都破億，今也分享雙11檔期業績創新高，但公司步入軌道，她也開始犯戲癮，「我每天在家跟老公對看也不是辦法」。決定復出拍戲的她還笑虧老公應該蠻開心的，因為自由了，也說老公支持她做任何事情。

沒拍戲的這2年，李燕說媽媽很可憐，只能守著重播時段追她的舊作，她也做好回歸台8的準備，「如果有好的角色我不排斥，畢竟我在那個環境這麼久，讓我賺到了錢，練就了一身好本領、站著睡覺、5秒就可以睡著，8點檔其實是一個可以快速進入狀態的環境」。也許願想演很醜、很搞笑的角色。

更多太報報導

安歆澐抓包老公雙不倫鐵證 公開小三照片

朱孝天親揭「被退出F4」內幕 點名相信音樂：麻煩高抬貴手

朴寶劍後台變迷弟跟林俊傑要簽名 AAA收視出爐！吸睛124萬人