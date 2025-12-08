李燕賺破億還被說不認真工作！自爆為這小事斷聯病父1年
【緯來新聞網】李燕斜槓當自創保養品牌CEO已經7年，消失在螢光幕也有2年，今（8日）宣布加盟新東家「齊石傳播」，最大的牽線人就是好友丁寧，且提到1年沒講話的爸爸在彰化腎衰竭住院，丁寧就是在地人，為了看病的事幫了很多忙。當被問有看到前男友趙駿亞家暴吳婉君的新聞？她直接了當說「沒有」，接著起身、邊走邊說謝謝，然後離開攝影機前。
李燕終於要回歸螢光幕前。（圖／記者許方正攝）
李燕透露在高中時父母離婚，就很少和爸爸有交集，還曾有過十多年沒聯絡，這次爸爸病倒前，父女倆又再度冷戰不講話1年，是為了什麼呢？她認了是很無聊的事情，「他自己住彰化無聊嘛，我興沖沖帶著我的狗去他家，他不知道哪根神經不對，瞟了一眼我的狗，罵我狗奴才，跟姊姊罵我不好好工作，我覺得莫名其妙，我的狗陪我這麼多年，我就甩頭就走，1年不跟他講話。」
李燕聊天時很表現自然。（圖／記者許方正攝）
身為年收破億的CEO，這回鎖定新東家都是因為丁寧，以前同門的師姐鍾欣凌、楊貴媚等人，希望能有和過往不同的角色演出。其實還有一點，她的公司穩定，也都有人在顧，時間就空了出來，笑說：「每天跟老公對看也不是辦法，老公應該超開心，自由了！」
李燕沒在看前男友新聞。（圖／記者許方正攝）
總之，她拍了20幾年的戲，還是會羨慕各式各樣的角色，拍八點檔就是拍給媽媽看，不過真要李燕回歸，她也不會排斥，「如果好角色我不排斥」。其實早在2年前就找過新老闆，但當時對方給出合約後，李燕因忙於保養品周年慶活動就忘了，搞到今年9月才正式加入。未來，她希望能扮醜、搞笑的角色，舉例像是好友方馨為戲剃光頭，不過自己的頭型不太好看。
李燕氣勢像高中大姐頭。（圖／記者許方正攝）
李燕二婚號稱「新店陳大少」陳茂榮2年，對方從一個不識情趣的大直男，被天蠍座的李燕調教得很浪漫，「我生日那天，老公穿著睡衣從吧檯後面跳出來，送我禮物」。他們其實結婚前期有磨合，老公習慣不講話，但她就想說明白，這一年多來漸入佳境，「現在覺得，這個婚結對了」。
