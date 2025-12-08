李燕跟爸爸「為一句話斷聯」 接昏迷消息痛哭：什麼事都不能做
李燕日前在臉書透露爸爸住院，8日她宣布換新東家齊石娛樂，她透露爸爸上月裝心臟支架，日前因洗腎鉀離子過高，引發尿毒症陷入昏迷，她返台急奔彰化照顧爸爸，「我覺得我大概正能量太強烈，我用愛治療他」。
李燕透露，接獲爸爸昏迷消息時，她人正在郵輪上，「我在船上一直哭，什麼事都不能做」。她返台後，馬上趕去彰化的醫院照顧爸爸，第三天人就醒了，指數都回歸正常，目前已經在安排出院。李燕說自己非常嚴格，會盯水量、盯飲食、盯復健，可能就是這樣讓爸爸快速好轉。
其實李燕過去跟爸爸關係一度不好，曾十幾年沒有往來，這三年修復關係，卻又為了小事再度鬧翻。李燕透露，一年前她約了姊姊及朋友去爸爸家，想跟爸爸聚聚，沒想到一到爸爸家，「他瞥了一眼我的狗，罵我是狗奴才」，原本李燕不太放在心上，意外又聽到爸爸在屋子裡跟姊姊碎念「不好好工作，養一隻狗」，徹底踩到李燕的地雷，李燕：「莫名其妙，我的狗跟我這麼多年，是我的心頭肉欸，我就甩頭就走了。」父女又整整斷聯一年。
一個月前，爸爸身體出狀況住院，透過姊姊表示想見她一面，李燕說：「他上次住院，我有去看他，他看到我，手就在顫抖，很激動，機器一直發出『逼逼逼』。」父女才又和解。
李燕睽違戲劇圈兩年，將回歸幕前，她透露是自己觀察到丁寧、鍾欣凌的演藝發展，而主動找齊石合作，「這間老闆應該滿厲害，我要來找這間公司」。她的保養品牌創立七年，已經十分穩定，讓她覺得自己可以多撥時間在演員工作上，「我媽很可憐，她現在只能看重播，她沒有戲可以看。」她也喊話，製作單位可以來談合作，「希望吸引不同的角色，我也不排斥八點檔」。
而她兩年前與事業夥伴陳茂榮再婚，她形容婚姻關係是經過磨合後「漸入佳境」，她說老公就是標準木頭直男，原本不懂得要哄老婆，經過調教，求生慾變變高，也終於懂得浪漫，日前她生日時，老公還偷偷策畫驚喜，「我回到家，老公突然從吧檯後穿著睡衣跳出來，唱生日快樂歌，還有禮物，他現在變非常浪漫。」
