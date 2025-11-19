「李爸水餃」兒車禍亡 罹癌單親媽哭暈 粉專慟：無法出貨

屏東恆春「李爸水餃」由一對夫妻經營，在網路上小有名氣，老闆李爸過去曾因發生車禍而丟了工作，後來又歷經老闆娘盧婦罹癌，不過夫妻仍努力賣水餃養大3個兒子，李爸於3年前離世，由盧婦繼續經營水餃店。不料，粉專16日突然發文表示「現在無法出貨」，小兒子透露，二哥在上班途中出車禍身亡，媽媽哭到差點昏倒，讓網友心疼不已。

李家小兒子16日上午在臉書粉專「李爸水餃」發文表示，二哥在上班途中發生車禍，狀況很嚴重，多處骨折、骨頭斷裂、昏迷指數3，被緊急送往高雄長庚醫院救治，「媽媽哭到差點昏倒，拜託各位叔叔、阿姨幫二哥集氣。」

小兒子下午再發文更新狀況，表示二哥已經過世了，「現在我們無法出貨」。

消息曝光後，一票網友紛紛留言哀悼，也希望可以盡點綿薄之力，「真的太難過了，阿姨和弟弟們請節哀」、「二哥一路好走，你們一定要多保重」、「請節哀，悲痛之餘還是要好好照顧媽媽和自己的身體」、「有什麼困難一定要對外求援，大家都會一起幫忙，給你們力量。」

盧婦17日在粉專發文表示，非常感謝大家的幫助與支持，法醫已經幫二兒子驗屍完畢，並開立死亡證明，已看好日子，將於下周一（24日）舉辦公祭及告別式，「好捨不得，心好痛好痛，媽媽的好孩子。」

