李玉璽交往1年結婚了！閃娶張兆志前妻許允樂「會一起變老」

【緯來新聞網】31歲李玉璽今年1月任愛交往大6歲、張兆志前妻許允樂，當時稱「近期才交往」，時隔不到一年，兩人今（17日）結婚了，男方感性發文「會的，我們會一起變老」；女方則幽默寫下：「搞不好！有機會一起到老。」

李玉璽（左）宣布和許允樂結婚。（圖／翻攝李玉璽IG）

李玉璽從交往到現在，對於戀情都相當大方，這回迎來天大消息，簡單的文字，卻感受滿滿幸福，「不太擅長那些其實很重要的事情，例如儀式感，她沒有要我學會，只是把它變小，小到剛好只有我們聽得到」。



他舉例，「過敏的皮膚，她不會說 不要抓，只是牽住我的手；例如生活，她說我也不會，那我們一起。她沒有拉我，也沒有放手，只是把世界慢下來，然後跟我 一起。她是許允樂，今天我們結婚了，會的，我們會一起變老」。

廣告 廣告

李玉璽（左）和許允樂感情甜蜜。（圖／翻攝李玉璽IG）

許允樂曾和張兆志有過6年的婚，離婚一年後就和李玉璽交往。當初在第一段婚姻裡，她就非常想要有小孩，最後沒共識後來也走向離婚。



交往李玉璽期間，他們愛意滿滿、時常可從照片裡看見幸福眼神，「我曾經在一個離希望很遠的地方，遇到什麼天大的事，口頭禪都是不會痛、沒事，直到他溫柔的告訴我：痛沒關係、不要沒事」。



李玉璽對她說：「我想跟妳結婚，我說：我願意。他是李玉璽，我們結婚了，搞不好！有機會一起到老。」

更多緯來新聞網報導

賴慧如二婚席開50桌 座位安排好頭大「胡瓜、白冰冰分兩桌」

李芷婷無預警加盟新東家 合作金曲歌王「緊張到說不出話」