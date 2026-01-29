李玉璽偕許允樂婚前輔導 金錢、信仰攤開談

李玉璽再與項婕如搭檔CP。（艾彼新創提供）

李玉璽二度演出舞台劇《婚內失戀》，心境與首次參與時大不相同。他坦言，第一次參演時對婚姻仍感到相當遙遠，而這一次身份轉變為人夫，才真正體會到婚姻是一段需要用心經營的關係。太太許允樂先前曾擔任《婚內失戀》的特別來賓，也透過這部戲得到很大的提醒，所以兩人是有意識地在經營婚姻，並且真心希望也相信不會走到那樣的狀態。

李玉璽形容，他們並不是把婚姻看成「求婚、登記就完成」的簡單事情，而是在確定彼此之前，給過對方很多挑戰與討論的空間，有話就直說，清楚告訴對方什麼是自己的地雷、什麼是不能忽視的底線，甚至包括金錢觀、信仰等比較敏感的議題，也都是攤開來談。因為對許允樂而言這是第二次婚姻，需要更謹慎、更確定，而對他來說，這同樣是一份很大的責任，所以兩人在結婚前花了非常多時間溝通，甚至一起上婚前輔導課程，讓彼此更確認「就是對方」，也讓這段關係從一開始就建立在清楚、誠實與自覺之上。

廣告 廣告

李玉璽透露現在很享受婚姻生活。（艾彼新創提供）

舞台劇《婚內失戀》改編自鄧惠文醫師的同名著作，從2022年開始，連續三年好評完售，2026年4月將於水源劇場加演回歸，且為「封箱演出」，此後不再加演。由最近火紅的舞台劇「嫌疑犯X的獻身」導演吳維緯操刀編劇與執導，經典演員卡司為吳世偉、杜思慧、張詩盈、莊凱勛、蔡亘晏與黃人傑等演員，除了熟悉的經典的劇場卡司外，更有「星光演員場」，邀請了觀眾熟識的何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽（Dino）和項婕如帶來的演出，令人相當期待。

這次再度詮釋結婚5年的夫妻狀態，他直呼自己與角色的距離變得更近，新婚的李玉璽透露現在很享受婚姻生活，回到家會很開心，如果對方在工作，自己就在家打掃，等對方回來時有一個乾淨舒適的空間；或是自己外出工作，回家時對方也早已準備好迎接彼此，兩人是非常互相、為對方著想的狀態，偶爾遇到不用上班的日子，也會特別小小慶祝一下，去咖啡廳坐坐、聊天。

此次演出和上次不同之處還有對手演員，李玉璽這次與項婕如搭檔CP，這次也是兩人繼戲劇《神之鄉》後的二度合作，相隔6、7年再度演CP，他笑說：「原本想說我這麼「屁」，如果對方對我的表演不為所動該怎麼辦？互動可能會像媽媽帶小孩，沒想到反而遇到一個比自己更瘋的對手，我覺得這樣很好。」

更多鏡週刊報導

供三小發言權／李玉璽努力做人硬起來 胡瓜恥力全開求侮辱

許允樂離了張兆志「不懼怕再愛」 揭李玉璽貼心日常

婚事遇波折／獨家！李玉璽媽媽急抱孫 許允樂凍卵掃除婚事障礙