李玉璽光芒壓過師弟！參加黃號生日趴笑虧壽星「不高」

【緯來新聞網】「新生代創作歌手」黃號昨（16日）迎接27歲生日，依照過往慣例舉辦生日音樂會，今年的主題「BORN TO HAO 一號紀念日」，是將過去一年經歷的種種情緒重新整理，轉化成為音樂能量，當天李玉璽也到場給前師弟祝福，但不忘虧對方「長不高」。

李玉璽（左）笑黃號不高。（圖／山夏國際娛樂提供）

出道3年以來，黃號每年生日都和歌迷一起度過，今年與新的團隊合作，自9月開始每月都至少有一首歌上線，已累積超過20首的創作蓄勢待發，有時靈感一來整晚都可不睡，「我喜歡讓作品自己決定它要什麼樣的形狀，有時候它一出來就知道該給誰唱、該放在哪個時間」。



黃號稱李玉璽一聲「老哥」，兩人私下除聊創作也會聊人生，因此在這個以「紀念日」為題的舞台，和音樂上的前輩同台對他來說別具意義，像是「傳承」也像是「並肩」，身為哥哥的李玉璽，準備頂級耳機當禮物。

廣告 廣告

黃號（右）開心收到好友Yappy送上的蛋糕。（圖／山夏國際娛樂提供）

當唱到近期發行的〈Fxxk You〉，黃號笑稱爸媽在場不適合介紹歌名，所以請歌迷幫唱，順便能將近期的不愉快一起喊出來。在安可環節，他特別選唱尚未發行新歌〈我實在是活該〉，最後用許多人認識黃號的第一首歌〈How are you now〉為生日音樂會畫上完美歲點。



與此同時，好朋友Yappy突然帶著生日蛋糕現身，全場一起為黃號慶生，公司更加碼邀請孫盛希、炎亞綸、小宇錄製驚喜祝福影片。〈我實在是活該〉11月19日在各大數位平台全面上線。

更多緯來新聞網報導

金馬女配扮性工作者慘遭掐死 北影新人林鶴軒列嫌疑人

南韓清純女神被下令「不准在外如廁」 明世彬母要求「先凍卵」