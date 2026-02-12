李玉璽公開求婚曲！「現場唱錯詞」 許允樂讓再來一次

李玉璽用〈剛剛好〉求婚許允樂，成功迎接人夫第一個新年。（圖／晴空鳥提供）





李玉璽這段時間自己一直在重新審視創作狀態，從第四張創作專輯之後，其實也持續嘗試寫歌，但總覺得外界雜訊太多，寫歌的動機變得不那麼純粹，很容易寫一寫就成為自己不喜歡的作品。在這樣的過程中，許允樂始終鼓勵他繼續創作，也讓他萌生了想藉由這首歌回應這份支持的念頭，選擇用一首親自創作的歌曲，向許允樂完成求婚。

談到〈剛剛好〉的創作歷程，李玉璽分享，從有這個想法開始，便陸續記錄下一些感受與文字，但真正進入創作階段後，因為必須瞞著對方，反而讓創作時間變得相當零碎，這也是他過去未曾嘗試過的模式，全部加起來約花了四、五天。

男孩到男人的距離！李玉璽用〈剛剛好〉完成承諾。（圖／晴空鳥提供）

因為這首歌與求婚緊密相連，在創作的同時，也同步思考該如何完成那個重要時刻。回憶起求婚當天的安排，李玉璽透露，許允樂是很有主見的女生，他選擇直接詢問對方對於求婚的想像，包括有重要的朋友在場、要漂漂亮亮地出現、以及能被完整記錄下來。在滿足這三個條件後，再加入自己想完成的部分，例如親自寫歌與邀請家人朋友寫下明信片祝福，讓這首歌從創作開始，就一路走向求婚那一刻，也在當天，真正聽見一句我願意。

李玉璽透露其實第一個聽到〈剛剛好〉的人並不是許允樂，而是製作人楊子樸，兩人一起趕在求婚前完成卡拉版本，讓他相當感謝對方情義相挺。正式求婚當天，因為太過緊張，他笑說自己唱得不太好、歌詞也有些混亂，結果許允樂給他的第一個回饋竟然是「可以再唱一次嗎」，讓這一刻留下溫暖又真實的記憶。

求婚現場太緊張，李玉璽唱錯歌詞！許允樂溫柔回應：可以再唱一次嗎？（圖／晴空鳥提供）

回憶起當天的場景，許允樂分享一回到家便發現家中聚集了好友，沿著樓梯往上走後，映入眼前的是燭光與精心佈置的求婚場景，以及一張張寫滿祝福的明信片。她也透露，李玉璽為了這一天做足準備，親自獻唱自創曲，卻因緊張一度唱錯歌詞，隨後唸出關於彼此「互相接住」的誓言時，更是數度哽咽。許允樂也在社群上分享求婚影片，甜蜜寫下：「一句我願意，把男友變成老公。」

與過往作品相比，李玉璽直言，〈剛剛好〉在寫作心境上有著本質上的不同。情歌可以很多首，心情可以很多種，但求婚的歌，就只會有一首。也因為想對許允樂說的話太多，反而讓創作開頭一度卡關，經過反覆思考後，他決定將歌曲切角定調為「剛剛好」。這個剛好並不是湊巧，而是在這段關係與相處之中，不多不少、恰到好處。

李玉璽用〈剛剛好〉完成承諾！寫成一句我願意。（圖／晴空鳥提供）

當他決定把這首原本私密的作品分享給大家時，也沒有刻意想傳遞特定感受，畢竟這首歌本來就是寫給太太的。不過他也希望，這首歌能成為一種觀點，最好的愛情不是華麗的鑽石，而是你們都同樣珍惜那顆上次去海邊撿來的石頭。迎來新婚後的第一個農曆年，李玉璽分享，生活中多了一個需要一起經營的家，也讓日常變得更加溫暖。歌曲〈剛剛好〉將於2月13日在各大音樂串流平台全面上架。



