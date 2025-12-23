李玉璽出手大鑽戒！許允樂被套牢羞喊「謝謝老公」浪漫求婚照首度曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕許允樂17日驚喜宣布與小6歲的李玉璽完成結婚登記，正式成為資深藝人李亞明的媳婦，2人交往不到1年便攜手步入婚姻，甜蜜喊話要一起慢慢變老。如今，許允樂更公開李玉璽當時的浪漫求婚細節，幸福之情溢於言表。

許允樂昨(23日)在IG限時動態還原被李玉璽求婚的情景，她透露12月13日當天演講結束返家後，驚喜發現家中聚集許多親友，氣氛既神祕又溫馨。走上樓後，看見身穿西裝、手抱吉他的李玉璽迎接，這讓她又驚又喜，「發現家裡好多人，走上樓，還有穿西裝抱著吉他的男朋友。！」

公開的照片中，許允樂與李玉璽站在金色與銀色氣球布置中深情對望，她手捧著紅玫瑰花，同時更俏皮嘟著嘴，無名指上鑲有大顆鑽石的戒指在燈光下格外耀眼。不僅如此，面對李玉璽的精心安排，許允樂也感性表示「謝謝老公，謝謝朋友們！」幸福之情溢於言表，也象徵2人對未來的承諾，現場氣氛浪漫動人。

