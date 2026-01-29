李玉璽升格人夫心境大不同 與許允樂享受甜蜜日常「互等對方回家」
舞台劇《婚內失戀》改編自鄧惠文醫師的同名著作，從2022年開始，連續3年好評完售，2026年4月將於水源劇場加演回歸，且為「封箱演出」，此後不再加演。李玉璽第2度演出《婚內失戀》，心境與首次參與時大不相同，他坦言，第一次參演時對婚姻仍感到相當遙遠，這一次身份已轉變為人夫，才真正體會到婚姻是一段需要用心經營的關係。
李玉璽的的新婚妻子許允樂先前曾擔任《婚內失戀》特別來賓，李玉璽透露兩人也因此透過作品深入聊了許多彼此的價值觀，重新對齊對婚姻的想法。他形容《婚內失戀》是一個很好的媒介，讓他們更清楚彼此真正想要的是什麼，也更知道在關係中應該留意與調整的地方。
這次再度詮釋結婚5年的夫妻狀態，李玉璽直呼自己與角色的距離變得更近，也因此在演出過程中開始觀察，哪些行為或互動可能會慢慢累積成為結婚15年甚至30年的模樣，同時思考有哪些事情是現在就能開始實踐與修正的，讓這次的演出多了一層更貼近人生的體會與反思。新婚的他透露現在很享受婚姻生活，回到家會很開心，如果對方在工作，自己就在家打掃，等對方回來時有一個乾淨舒適的空間；或是自己外出工作，回家時對方也早已準備好迎接彼此，兩人是非常互相、為對方著想的狀態，偶爾遇到不用上班的日子，也會特別小小慶祝一下，去咖啡廳坐坐、聊天。
是否會擔心多年後感情走向劇中「15年婚姻」的疲乏狀態？李玉璽坦言，10年、20年後的相處一定不會和現在一模一樣，但因為他和許允樂都看過《婚內失戀》，也透過這部戲得到很大的提醒，所以兩人是有意識地在經營婚姻，並且真心希望也相信不會走到那樣的狀態。
他形容，他們並不是把婚姻看成「求婚、登記就完成」的簡單事情，而是在確定彼此之前，給過對方很多挑戰與討論的空間，有話就直說，清楚告訴對方什麼是自己的地雷、什麼是不能忽視的底線，甚至包括金錢觀、信仰等比較敏感的議題，也都是攤開來談。因為對許允樂而言這是第二次婚姻，需要更謹慎、更確定，而對他來說，這同樣是一份很大的責任，所以兩人在結婚前花了非常多時間溝通，甚至一起上婚前輔導課程，讓彼此更確認「就是對方」，也讓這段關係從一開始就建立在清楚、誠實與自覺之上。
此次演出和上次不同之處還有對手演員，李玉璽這次與項婕如搭檔CP，發展出一組全新、只屬於兩人的小志與小柔。李玉璽認為，角色核心與身分設定仍會依循劇本，但許多情感與價值觀的觸發，其實更來自觀眾觀看時的感受，而他們要做的，是在既有劇本的基礎上，和項婕如一起開發出不一樣的火花。
這次也是兩人繼戲劇《神之鄉》後的二度合作，相隔6、7年再度演CP，彼此都成長許多，生命經驗也不同，加上導演的引導，讓他看見項婕如過去未曾展現的一面，原本以為她是安靜、文青型的演員，卻在排練中釋放出更瘋狂、有能量的一面，讓他覺得非常新鮮，他笑說：「原本想說我這麼『屁』，如果對方對我的表演不為所動該怎麼辦？互動可能會像媽媽帶小孩，沒想到反而遇到一個比自己更瘋的對手，我覺得這樣很好。」
首次加入《婚內失戀》的項婕如形容，自己就像是走進一段早已在發生、而且無法旁觀的親密關係，她認為舞台劇的即時性會把演員的狀態無限放大，當天的呼吸、專注力，甚至情緒的猶豫，觀眾其實都能真切感受到。對她而言，最大的挑戰是在高能量的演出中，仍然讓情緒保持鬆動，而不是急著把戲完成，「我後來試著比較信任身體，讓情緒從當下自然發生，而不是預設要到哪裡。」在準備角色時，項婕如坦言自己聽了很多身邊已婚女性的故事，雖然每個人的經歷與情節都不盡相同，但她們說話時常出現的停頓、嘆氣，以及那種淡淡帶著「算了」的語氣，卻有著相似的質地。這些細微的情緒讓她理解，小柔其實一直都很努力，她並不是不愛，而是有時候愛得有點累了。這份疲憊與無奈，讓她在塑造角色時，能讓小柔不只是劇情中的一個人物，而是一個正在撐著生活、努力維持關係的人，使角色更加立體而真實。
項婕如分享，最讓她有感的一句台詞是「你怎麼這麼安靜？」每次說出口時，身體都會不自覺先停頓一下，因為這句話不像是在指責，更像是一種已經來不及的發現。她認為，很多關係走到後來，並不是因為誰吵輸了，而是因為彼此都沒有力氣再說了，這一刻常常讓她回到自己的生活中反思，檢視自己是否也曾把感受留在心裡、沒有說出口。這次她與李玉璽把新婚甜蜜感建立在生活細節上，例如小小的肢體默契、眼神交流，讓觀眾能感受到兩人之間自然、習慣且充滿信任的互動。
《婚內失戀》由最近火紅的舞台劇《嫌疑犯X的獻身》導演吳維緯操刀編劇與執導，經典演員卡司為吳世偉、杜思慧、張詩盈、莊凱勛、蔡亘晏與黃人傑等演員，除了熟悉的經典的劇場卡司外，更有「星光演員場」，邀請觀眾熟識的電視、電影圈演員柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽（Dino）和項婕如參與演出，令人相當期待。
《婚內失戀》探討婚姻中長時間面對同一個人、同樣的生活瑣事，卻因時間流逝而產生截然不同的感受。從熱戀時期恨不得分秒相依，到婚後朝夕相處卻往往只看見彼此的缺點，作品真實描繪親密關係中愛與磨損並存的狀態。劇中以三對不同婚齡的夫妻為主軸，讓觀眾一次看見婚姻走過5年、15年與30年，各自可能面對的風景與課題。《婚內失戀》4月10日至4月26日在水源劇場演出。
其他人也在看
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 4 小時前 ・ 150則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 254則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 51則留言
快訊／黃仁勳剛抵台就森77？駁斥「這」假消息 反問放話者用意何在
輝達執行長 黃仁勳 今（29）日抵達台灣，行程備受關注，但一落地就成為焦點。針對近日外媒盛傳「輝達H200晶片運到中國大陸」的消息，黃仁勳在機場接受聯訪時罕見嚴肅回應，直言相關內容是「假新聞」，甚至反問外界應該思考「放出這種消息的人，真正用意是什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 32則留言
「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查
有關融○國際有限公司疑似違反《食品安全衛生管理法》案件，食品藥物管理署今（1月29日）說明如下。 民眾檢舉疑似攙偽 北檢指揮檢調偵辦 本案係民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指出融○國際有限公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。經嘉義市調查站報請臺北地方檢察署指揮偵辦，檢調隨即展開相關調查作業。 跨縣市聯合稽查 查獲混油重新分裝販售情事 依臺北地方檢察署指揮，食品藥物管理署於1月20日會同嘉義市調查站、新北市政府衛生局及臺北市政府衛生局，前往該公司製造場所及公司所在地進行聯合稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。經查，業者進口「蒙○樂橄欖油」後，混合「芥花油」重新分裝，產品卻標示為「蒙○樂橄欖油」，並標示成分為「100% pure橄欖油」對外販售，涉有攙偽及標示不實情事。 問題油品已封存 設備扣押並責令全面回收 針對查獲違規情形，現場已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽等設備。同時，已責令業者將涉案油品全面下架回收，以防止問題產品持續於市面流通。 違反食安法最重可判7年 食藥署強調絕不寬貸 本案目前已由檢調單位持續偵辦中。食品藥物管理署嚴正重申，市售食品如有標示不實情事，依常春月刊 ・ 3 小時前 ・ 19則留言
習近平壓不住了？五大戰區表態兩極 網傳張又俠人馬交火、軍官爆辭職潮
中共國防部宣布調查軍委副主席張又俠與委員劉振立後，中國政局詭譎。網傳大量解放軍部隊全副武裝湧向北京，京津唐高速公路疑遭封鎖，中南海警備升級，氣氛緊張。軍中對此清洗行動反應兩極，部分戰區保持沉默，甚至有軍官爆料內部出現辭職潮。外界分析張又俠落馬可能與其「嚴重踐踏軍委主席負責制」有關，挑戰習近平權威。這波高層清洗引發軍心動盪，顯示習近平正面臨嚴峻挑戰，國際高度關注中國軍方動向。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 232則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 12則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 46則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 4則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 224則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6則留言
台股炸9,323億天量出籠 外資沒跑台積電卻回檔/記憶體矽光子人氣不散 旺宏聯亞當主角 /股票市場不睡覺 投資人撐得住嗎？｜Yahoo財經掃描
市場消化聯準會利率維持不變決議，同時觀望大型科技股財報進度，資金在科技股內部輪動，四大指數漲跌互見。道瓊工業指數小漲0.02%、那斯達克指數續揚0.17%，標普500指數則回落0.57%，費城半導體指數則上漲2.34%寫新高水準。個股方面，AI與半導體題材續有表現，輝達受AI晶片需求題材支撐走高1.59%，美光在擴產與記憶體需求展望帶動下續漲6.1%，連兩日創新高，科技權值股仍是盤面關注焦點；台積電ADR隨半導體族群走揚1.17%。 亞股方面，日股小幅上漲0.03%，韓股上漲0.98%，連續創高後震盪仍偏強；港股小漲，上證指數同樣走強，整體亞股氣氛偏向整理中帶有支撐。 回到台股，今（29）日加權指數下跌267.55點，收在32,536.27點，跌幅0.82%，成交金額放大至9,323.19億元創史上最大量，呈現高檔爆量震盪格局。權王台積電(2330)隨市場調節壓力走弱，跌15元成為拖累指數的關鍵之一；盤面資金轉向題材與族群輪動，矽光子多檔亮燈與鋼鐵族群相對抗跌，中鋼(2002)在基本面與報價題材支撐下表現相對亮眼。整體來看，在外資續買但內資調節下，短線台股高檔震盪加劇，呈現個股題材輪動階段。Yahoo財經編輯室 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
19歲男大生頭皮屑「多到像灑麵粉」床單都是血 竟是媽媽太潔癖害慘
一名19歲大學生因頭皮長期劇烈搔癢、頭皮屑大量脫落前往就醫，沒想到進入診間後，連醫師都被眼前景象震住，該名大學生的頭皮屑多得宛如灑滿麵粉，部分頭皮甚至因反覆抓癢而破皮滲血。陪同就診的母親滿臉無奈，坦言兒子經常抓到床單、地板與沙發上都是血跡與皮屑，讓她身心俱疲。鏡報 ・ 1 天前 ・ 2則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 9 小時前 ・ 11則留言
36歲女工程師嚴重糖尿病！靠「2招」5個月就逆轉：大家都做得到
台灣糖尿病患恐超過300萬，許多患者雖有服藥，血糖仍控制不佳。醫師王律婷指出，一名36歲的女工程師，糖尿病史達8年，高壓工作讓她無法「好好吃飯」，即使用藥，糖化血色素仍高達10.9%，在經過5個月的飲食管理、運動並多做肌力訓練後，糖化血色素降至5.3%，已回到正常值。女子不僅不再需要施打胰島素針劑，就連口服藥也大幅減少劑量。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 14則留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
劉德華「隱婚20年」心酸內幕曝光 向太揭遭持棍圍堵！朱麗蒨竟曾躲車底
香港天王劉德華在演藝圈屹立超過40年，與老婆朱麗蒨於2008年在美國祕婚，2人鶼鰈情深，育有1女，如今小公主也已12歲，而當年紅透半片天的劉德華，隱婚多年，背後竟是有祕辛。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 2則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 3則留言
聯電法說變法會！跌停作收還有4萬張跑不掉 分析師：買點快到了
晶圓代工廠聯電（2303）28日剛舉行完法說會，今（29）日以70.3元開出，隨著賣壓湧現，開盤30分鐘左右慘遭打入跌停版，股價鎖死在68.4元，截至收盤，跌停仍未打開，成交量逾27萬張，另外還有4.2萬張排隊賣不掉。分析師表示，成熟製程長線仍看好，投資人先不用在此時殺低，至於空手者可在65元左右價位分批布局。Yahoo股市 ・ 10 小時前 ・ 31則留言