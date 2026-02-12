李玉璽升格人夫2個月曝求婚出包 許允樂喊卡「再1次」

李玉璽（左）求婚許允樂卻因太過緊張凸槌。晴空鳥提供



李玉璽與大6歲的許允樂結婚2個多月，自創求婚曲〈剛剛好〉明（2╱13）上架，憶及正式求婚當天因太過緊張，他笑說自己唱得不太好、歌詞也有些混亂，結果老婆給他的第一個回饋竟是「可以再唱1次嗎」？讓這一刻留下溫暖又真實的記憶。

談到〈剛剛好〉的創作歷程，李玉璽透露因必須瞞著對方，反而讓創作時間變得相當零碎，全部加起來約花了4、5天，因許允樂是很有主見的女生，他選擇直接詢問對方對於求婚的想像，包括有重要的朋友在場、要漂漂亮亮地出現、以及能被完整記錄下來，在滿足這3個條件後，再加入自己想完成的部分，例如親自寫歌與邀家人、朋友寫下明信片祝福，讓這首歌從創作開始，就一路走向求婚那一刻、聽見1句「我願意」。

其實第1個聽到〈剛剛好〉的人並不是許允樂，而是製作人楊子樸，李玉璽和他一起趕在求婚前完成卡拉版本，求婚當天，她一回到家便發現家中聚集了好友，沿著樓梯往上走後，映入眼前的是燭光與精心布置的求婚場景以及1張張寫滿祝福的明信片，她透露李玉璽為了這1天做足準備，卻因緊張一度唱錯歌詞，隨後唸出關於彼此「互相接住」的誓言時更是數度哽咽。

李玉璽用〈剛剛好〉完成承諾。晴空鳥提供

與過往作品相比，李玉璽直言情歌可以很多首，心情可以很多種，但求婚的歌就只會有1首，也因為想對許允樂說的話太多，反而讓創作開頭一度卡關，經過反覆思考後，他決定將歌曲切角定調為「剛剛好」，這個剛好並不是湊巧，而是在這段關係與相處之中，不多不少、恰到好處。

當李玉璽決定把這首原本私密的作品分享給大家時，也沒有刻意想傳遞特定感受，畢竟本來就是寫給太太的，不過他也希望這首歌能成為一種觀點，「最好的愛情不是華麗的鑽石，而是你們都同樣珍惜那顆上次去海邊撿來的石頭」。迎來新婚後的第1個農曆年，他分享生活中多了一個需要一起經營的家，也讓日常變得更加溫暖。

