李玉璽在婚前上輔導課！打掃家裡等許允樂回家 暖男人夫生活曝光

記者趙浩雲／台北報導

舞台劇《婚內失戀》經典演員卡司為吳世偉、杜思慧、張詩盈、莊凱勛、蔡亘晏與黃人傑等演員，除了熟悉的經典的劇場卡司外，更有「星光演員場」，邀請了觀眾熟識的電視、電影圈演員柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽（Dino）和項婕如帶來的演出，令人相當期待。

李玉璽是第二度演出《婚內失戀》，心境與首次參與時大不相同。他坦言，第一次參演時對婚姻仍感到相當遙遠，而這一次身份轉變為人夫，才真正體會到婚姻是一段需要用心經營的關係。太太許允樂先前曾擔任《婚內失戀》的特別來賓，李玉璽透露兩人也因此透過作品深入聊了許多彼此的價值觀，重新對齊對婚姻的想法，他形容《婚內失戀》是一個很好的媒介，讓他們更清楚彼此真正想要的是什麼，也更知道在關係中應該留意與調整的地方。

李玉璽、項婕如相隔6、7年再度合作。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

新婚的他透露現在很享受婚姻生活，回到家會很開心，如果對方在工作，自己就在家打掃，等對方回來時有一個乾淨舒適的空間；或是自己外出工作，回家時對方也早已準備好迎接彼此，兩人是非常互相、為對方著想的狀態，偶爾遇到不用上班的日子，也會特別小小慶祝一下，去咖啡廳坐坐、聊天。是否會擔心多年後感情走向劇中「15年婚姻」的疲乏狀態？李玉璽坦言，10年、20年後的相處一定不會和現在一模一樣，但因為他和許允樂都看過《婚內失戀》，也透過這部戲得到很大的提醒，所以兩人是有意識地在經營婚姻，並且真心希望也相信不會走到那樣的狀態。

他形容，他們並不是把婚姻看成「求婚、登記就完成」的簡單事情，而是在確定彼此之前，給過對方很多挑戰與討論的空間，有話就直說，清楚告訴對方什麼是自己的地雷、什麼是不能忽視的底線，甚至包括金錢觀、信仰等比較敏感的議題，也都是攤開來談。因為對許允樂而言這是第二次婚姻，需要更謹慎、更確定，而對他來說，這同樣是一份很大的責任，所以兩人在結婚前花了非常多時間溝通，甚至一起上婚前輔導課程，讓彼此更確認「就是對方」，也讓這段關係從一開始就建立在清楚、誠實與自覺之上。

此次演出和上次不同之處還有對手演員，李玉璽這次與項婕如搭檔CP，發展出一組全新、只屬於兩人的小志與小柔。李玉璽認為，角色核心與身分設定仍會依循劇本，但許多情感與價值觀的觸發，其實更來自觀眾觀看時的感受，而他們要做的，是在既有劇本的基礎上，和項婕如一起開發出不一樣的火花。這次也是兩人繼戲劇《神之鄉》後的二度合作，相隔6、7年再度演CP，彼此都成長許多，生命經驗也不同，加上導演的引導，讓他看見項婕如過去未曾展現的一面。

