李玉璽大方秀婚戒 舞台上抱小樂：有老婆也可以有老公

小樂(左)和李玉璽合唱〈我們青春〉。（夢時代＆獎金獵人提供）

夢時代購物中心於 20、21日一連兩天，在夢想廣場盛大舉辦「星空音樂日」，邀來剛成為人夫的歌手李玉璽獻唱，他坦言今年最開心的事就是跟許允樂（小樂）結婚，他不忘幽默稱：「不是等一下表演的小樂（吳思賢），是許允樂。」但沒想到李玉璽在演唱〈我們青春〉一曲時小樂（吳思賢）衝上台合體表演並相擁，李玉璽還摸著吳思賢的造型長辮子說：「長頭髮的小樂是我老婆。」更當場放閃，秀了婚戒，引起全場歡呼。

李玉璽於17日宣布與大6歲的許允樂結婚，消息一出便湧入大量祝福，他透露明年新的人生規劃，包含有舞台劇、新歌、新節目與大家見面，還突然討論起自己的社群版面，開玩笑稱前幾天才在跟前男團成員高興拍男男曖昧短影片，接著就發和許允樂結婚的照片，讓他看了都覺得妙，笑說：「有老婆也可以有老公。」

提到耶誕節，李玉璽表示要先和老婆共度晚餐，再跟朋友們一起過節。其實小倆口不只在節日浪漫，日常更是羅曼蒂克，他分享：「很常在除了節日之外的時候寫個小卡片給對方，或是有時候她比較早出門上班，我起床時就有早餐吃，她還會在水煮蛋上畫畫；趕著出門工作時，打開包包才發現保健食品都已經被包好放在包包裡了；或是我鼻子跟皮膚很常過敏，所以床頭他都會幫我放好過敏藥。」幸福之情溢於言表。

同場的吳思賢提到耶誕佳節，表示由於沒和家人一起住，所以現在更重視儀式感，一定要相聚。他的耶誕節充滿歡樂，有一群一起長大的朋友會玩交互禮物，他們每年把禮物金額往上加1萬，但仍會收到讓人不滿意的禮物，他舉例像是很貴的精品服飾不是每個人都能駕馭；而他收過最喜歡的禮物是一個古董燈飾藝術品。

而FEniX則表示今年的耶誕節團員要一起渡過，為跨年表演新曲目做準備，被問到印象中度過最浪漫的耶誕節？他們嘴甜說：「這幾年都很浪漫，因為都有『救火隊』（粉絲）一起度過。」

