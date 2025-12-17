李玉璽娶回許允樂同門江宏傑獻祝福 自嘲婚姻祕訣「他也聽不進去」
江宏傑今（17日）出席實境秀《廚師的迫降2：客家廚房》媒體茶敘時，被問同門李玉璽宣布和許允樂結婚的好消息，他透露已在第一時間傳訊恭喜訊息給對方：「有啊！剛剛有傳訊息恭喜！」表示曾在公司私下聚會中見過李玉璽帶著許允樂同行，親眼看過兩人相處，認為他們是遇到對的人。
江宏傑過去曾與日本桌球名將福原愛於2016年結婚，兩人在2021年爆出婚變並正式離婚，相關官司歷經多年才於去年落幕。此次談及同門喜訊，被問是否會傳授婚姻祕訣？江宏傑一聽先是愣住，隨即自嘲笑說：「是問我嗎？」接著緩頰表示：「我想他應該也聽不進去吧！好好愛著對方就好。」
李玉璽與許允樂今日宣布完成結婚登記，甜蜜報喜寫下：「今天我們結婚了，會的，我們會一起變老。」消息曝光後，立刻引發演藝圈與粉絲熱烈祝福。
