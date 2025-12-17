李玉璽娶大6歲許允樂甜曬婚紗照

李玉璽17日與大6歲許允樂結婚，兩人今年初大方認愛，昨正式攜手邁向人生新階段，李玉璽開心在社群曬出婚紗照，並寫下：「今天我們結婚了，我們會一起變老。」

李玉璽被問到何時婚宴及生子計劃？他透過所屬晴空鳥表示：「我們今天正式登記了，謝謝大家的祝福，爸媽都很高興也很祝福，婚宴目前還沒有規劃，有消息一定會跟大家說，目前還沒有小孩，會努力。」

他昨在社群表示，自己不擅長儀式感這類事情，「她沒有要我學會，只是把它變小，小到剛好只有我們聽得到」，他也分享生活細節，「例如過敏的皮膚，她不會說不要抓，只是牽住我的手」，並表示「她沒有拉我，也沒有放手，只是把世界慢下來，然後跟我一起」，文中滿溢幸福甜蜜。

廣告 廣告

許允樂也放閃：「他說，我們一起生活，我說，我家的貓會讓你過敏打噴嚏，沒想到漸漸免疫，到現在還能跟貓睡在一起。」

張兆志送祝福

32歲的李玉璽，是資深音樂人李亞明之子，剛出道就以電影《我的少女時代》暴紅，後來影視歌三棲發展，日前推出新歌〈Say Yes（麻辣糖葫蘆Ver.2）〉傳唱度高。他日前受訪也透露，跟許允樂是以結婚為前提交往，未來想生一男一女。

許允樂2023年與張兆志結束6年婚姻，離婚原因是她想生小孩，但卻跟張兆志沒有共識。她今年1月因舞台劇《婚內失戀》和李玉璽擦出愛火，兩人交往後大方認愛，戀情不到1年就開花結果。

張兆志昨得知前妻許允樂與李玉璽的婚訊後，公開送上祝福：「願這世界能溫柔托住妳的幸福。」